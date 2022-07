Le lion néerlandais s'est mué en renard. Max Verstappen (Red Bull) a profité de l'abandon de Charles Leclerc (Ferrari), parti en tête-à-queue à l'entrée du double droite du Beausset dans le 18e tour, pour signer sa deuxième victoire de rang au Castellet. Le champion du monde en titre n'a pas été menacé par Lewis Hamilton (Mercedes), auteur de son quatrième podium d'affilée. Sur la boîte, le Britannique retrouve son coéquipier George Russell, vainqueur malicieux de son duel avec Sergio Pérez (Red Bull).

Dans nos rêves les plus fous, on imaginait un jeu d'équipe de Red Bull pour surprendre Charles Leclerc (Ferrari), poleman en France grâce à l'aspiration offerte par Carlos Sainz (Ferrari). Plus rapide en ligne droite au volant de sa puissante RB18, Max Verstappen (Red Bull) doit finalement sa victoire - en partie - à l'erreur du Monégasque.

Hamilton réussit sa 300e

Ce dernier était solidement installé en tête au 18e tour, comptant 10 secondes d'avance sur Lewis Hamilton (Mercedes), quand il est parti frapper le mur de pneumatiques à l'entrée du virage 11. Erreur fatale, cri de rage à la radio et abandon inévitable. Leclerc a désigné la pédale d'accélérateur comme coupable, avant de pointer sa responsabilité au micro de Canal +. La sortie de la voiture de sécurité a entraîné un passage dans les stands en cascade.

Verstappen, rentré deux boucles avant, s'est frotté les mains. C'est lui qui a pris les commandes de la course, sans jamais défaillir jusqu'au drapeau à damiers. Hamilton savait qu'il ne pourrait pas lui disputer une deuxième victoire de rang au Castellet.

Le septuple champion du monde était déjà tout heureux de se retrouver aux avant-postes pour son 300e Grand Prix, alors que son écurie avait affiché son scepticisme après les qualifications, la veille. Le package d'améliorations apporté dans le sud de la France n'avait pas donné entière satisfaction à Toto Wolff. Il faut croire que la mise à jour des Flèches d'argent n'était pas si mauvaise que cela, puisque George Russell s'est également invité sur la boîte.

