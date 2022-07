Ferrari débute très bien son week-end sur le circuit du Castellet. Déjà devant lors des FP1 en début d'après-midi avec Charles Leclerc , vendredi, la Scuderia a remis ça lors des FP2, généralement réservée au rythme de course. Cette fois, c'est Carlos Sainz qui a fini devant. L'Espagnol a signé le meilleur temps en 1'32 527. Charles Leclerc n'a pas fini loin à 0"101.

Ad

Par contre, il y a eu de bons écarts avec la concurrence. A l'envers, Red Bull a rencontré pas mal de difficultés. Max Verstappen, 3e, a fini à plus d'une demi-seconde (à 0"505). Sergio Pérez, parti à la faute en début de session, a fini beaucoup plus loin (10e) à 1"533. Derrière MV77, les deux Mercedes de George Russell (0"764) et Lewis Hamilton (0"990) ont pris les 4e et 5e places. Absent des FP1, Hamilton a eu du mal à trouver le rythme.

Grand Prix d'Autriche Course gâchée : Hamilton ne comprend pas l'attitude de Gasly 09/07/2022 À 18:56

McLaren monte en régime, Alpine à l'envers à domicile

La montée en puissance de la journée a été pour McLaren. Dotées d'un nouveau fond plat, et des plus grosses évolutions chez les écuries ce week-end, les MCL36 ont montré des signes de nets progrès. Lando Norris a pris la 6e place (+1"080) et Daniel Ricciardo a gagné une place par rapport aux FP1, en finissant 9e (1"457). L'Australien reste toutefois loin de son coéquipier, alors que les rumeurs d'une arrivée de l'Américain Colton Herta s'intensifient.

Chez les Bleus, c'est Pierre Gasly qui a fini en tête. Le pilote Alpha Tauri a profité des évolutions de sa monture pour prendre la 7e place (à 1"379). Pour Esteban Ocon (Alpine), la séance a tourné au cauchemar avec une 18e place - loin, très loin de ses espérances (+2"133) - et des réglages à trouver pour la journée de samedi et la séance de qualifications.

Très performant, récemment, Fernando Alonso, 11e, est aussi apparu en retrait dans ces PF2. L'Espagnol a au mieux roulé en 1'34"259, à un peu moins de deux secondes de Sainz (1"732).

Grand Prix d'Autriche Ça chauffe entre Leclerc et Sainz : Bagarre tendue en piste et entente de façade 09/07/2022 À 17:12