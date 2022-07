Après deux saisons fastes, la carrière de Pierre Gasly a pris une mauvaise tournure cette saison. Et il n'est pas dit que le Grand Prix de France, coup d'envoi de la seconde partie de championnat ce week-end au Castellet, lui donne des raisons d'espérer en des jours meilleurs à court ou moyen termes. Le présent, c'est une AlphaTauri en déficit chronique de performances, sur à peu près tous les circuits, et l'avenir, la certitude de rester en 2023 dans l'équipe B de Red Bull, dont il a fait le tour.

Il n'a pas mâché ses mots après un Grand Prix d'Autriche décevant (11e samedi et 15e dimanche, à un tour), parce qu'il a beaucoup apporté à cette équipe et qu'elle n'a plus grand-chose à lui offrir dans l'immédiat, à part quelques illusions. De quoi vider son sac, vu le scénario, course à la maison ou pas.

"Le week-end complet a été un désastre, à part la qualification. Nous n'étions nulle part en termes de rythme, a-t-il pesté. J'ai essayé de faire tout ce que je pouvais dans la voiture, mais pour le moment il n'y a rien à faire. On peut faire ce qu'on veut, n'importe quelle stratégie, avec la vitesse qu'on a en ce moment. On ne peut tout simplement pas continuer comme ça."

"Ça commence à se voir"

"Regardez Yuki, regardez-moi : on a la même stratégie et on a perdu une position quand on est rentré au garage. On n'a tout simplement pas de rythme, a-t-il ajouté. Nous avons maintenant probablement la voiture la plus lente. C'est dommage de voir que nous nous battons pour les dernières places. Ça fait très longtemps que nous n'avons pas eu de nouvelles pièces sur la voiture et ça commence à se voir."

Pierre Gasly en a conclu que l'équipe d'exploitation était "nulle part" sur le Red Bull Ring, mais il n'a pas été exempt de tout reproche. On l'a vu commettre des fautes qui ne lui ressemblaient plus. Au premier freinage de la course sprint, il a braqué sur Lewis Hamilton et a fait décoller sa voiture sur une roue de la Mercedes. Le dimanche, il a pris cinq secondes de pénalité pour une résistance inutile à Sebastian Vettel (Aston Martin), et cinq autres pour trois hors-piste, comme le débutant Guanyu Zhou (Alfa Romeo), Lando Norris (McLaren) et Sebastian Vettel (Aston Martin). Il en a ainsi accepté l'augure, avec détachement. "C'est la même règle pour tout le monde. Je ne l'ai pas respectée, alors j'ai été pénalisé : c'est ma faute. J'ai vu pas mal de gars recevoir des drapeaux noir et blanc", a-t-il reconnu. Idem pour son accrochage avec Sebastian Vettel : "J'ai essayé autant que j'ai pu (de résister). J'ai pris la pénalité, je suppose donc que je suis celui à blâmer."

Dans ces deux cas, il aurait pu nier l'évidence, avec une touche de mauvaise foi, mais on l'a senti résigné. A court de solutions pour tout dire, comme pour le reste. Sans que son équipe ne vole à son secours. Comme à Montréal, lorsqu'elle avait verrouillé sa dernière année de contrat, en 2023, sans se soucier de savoir si elle le mettait dans une impasse. A cette époque, Zak Brown, le boss de McLaren Racing, a laissé entendre que le volant de Daniel Ricciardo pourrait être sur le marché. Helmut Marko, qui gère les contrats des pilotes chez Red Bull Racing, aurait donc pu attendre, afin d'offrir au Français cette porte de sortie dont il rêve. Au lieu de ça, Franz Tost avait été content de répéter à Montréal : "C'est confirmé à 100%, il n'y a rien à dire de plus."

Pas de bon de sortie

Pour la câlinothérapie, on repassera. En fait, Red Bull ne voit émerger aucune pépite dans son académie, hormis Isack Hadjar, et il n'y a pas lieu d'accélérer le turnover. Le Français, brillant débutant en Formule 3, ne sera prêt à rejoindre AlphaTauri au plus tôt qu'en 2024, selon Helmut Marko.

C'est pourtant un paradoxe : l'Autrichien de 79 ans n'a jamais laissé plus de trois ans à un espoir pour faire ses preuves dans l'équipe B, et aujourd'hui, Pierre Gasly n'a pas le droit au même traitement accordé à Carlos Sainz. Barré par Max Verstappen et Daniel Ricciardo chez Red Bull, l'Espagnol avait eu le droit de quitter Toro Rosso avant la fin de la saison pour filer chez Renault. Là, Pierre Gasly n'a même pas eu le droit de tenter sa chance. Red Bull a juste revalorisé son salaire pour faire passer la pilule. Parce qu'il faut le dire, il rapporte des points convertibles en espèces sonnantes et trébuchantes.

Alors, tout espoir est-il perdu pour Pierre Gasly au Castellet ? Non, évidemment. Le vainqueur du Grand Prix d'Italie 2020 veut faire bonne figure devant son public et, hasard ou simple coïncidence, il va rouler avec une AlphaTauri largement remaniée, notamment au niveau du plancher. Mais les caractéristiques du circuit varois se prêteront moins à un coup d'éclat que lors de l'épreuve suivante, sur le tortueux Hungaroring. "Les virages lents sont nos amis, les virages rapides nos ennemis", avait-il confié, fin juin. La nouvelle configuration est destinée à gommer les défauts de l'AT03. Reste à savoir s'il pourra y signer mieux qu'une septième place, son meilleur résultat dans son Grand Prix national, l'année dernière.

