Grand Prix de France

Tous les ingrédients étaient réunis pour assister à un beau Grand Prix : une pole de Charles Leclerc (Ferrari), les Red Bull dans son diffuseur dès l'envol, les fortes chaleurs dans le Var et leur impact sur les monoplaces, les stratégies incertaines, les améliorations apportées par les écuries, la tentative d'undercut de Max Verstappen... Puis le Monégasque a fauté, seul, dans le virage 11 et s'est retrouvé dans le mur. C'était au 18e tour.

Le Néerlandais a alors récupéré la première place et géré son avance confortable jusqu'au drapeau à damiers, 35 boucles plus tard, afin de s'adjuger une huitième victoire en 2022 et d'accroître son avance au championnat. Sans même faire parler la puissance de son V6 en ligne droite. Un poil décevant, donc, pour ce qui pourrait bien être la dernière course de F1 au Paul Ricard avant un certain temps...

LE VAINQUEUR : MAX VERSTAPPEN (RED BULL)

Le champion du monde en titre est létal. Son profil de pilote fougueux et impatient s'efface au profit de gagnant au sang-froid, sûr de son fait, qui ne précipite plus ses attaques. Verstappen ne s'est pas hâté à l'envol dans l'espoir de faire l'intérieur à son meilleur ennemi.

Il n'a pas non plus forcé un dépassement en utilisant le DRS, connaissant l'abrasivité extrême de la piste varoise en cette période de canicule. Sa patience a été récompensée : Leclerc s'est mis hors course et a déroulé le tapis rouge au Néerlandais, tout en contrôle. Lequel semblait d'ailleurs moins fatigué que Lewis Hamilton et George Russell (Mercedes) à l'arrivée.

Max Verstappen (Red Bull) fête sa victoire au Castellet. Crédit: Getty Images

LE FAIL : CHARLES LECLERC (FERRARI)

Comment expliquer l'inexplicable ? Même le principal intéressé n'a su commenter sa bévue au micro de Canal+, se réfugiant derrière "l'analyse des datas" pour confirmer sa responsabilité dans l'accident qui a ruiné sa course au 18e tour. C'est la deuxième erreur commise cette saison par le Monégasque. A Imola, fin avril, il avait visité les rails par péché de gourmandise. Troisième au moment de l'impact, il avait rétrogradé en sixième position et perdu de précieux points dans sa quête du titre suprême.

En France, où il était massivement soutenu par le public, difficile de prédire sa place finale sans ce fâcheux crash. Leclerc a certes décroché la 16e pole de sa carrière samedi après-midi, mais il l'a conquise avec l'aide de Carlos Sainz. Les Red Bull étaient bien plus rapides en ligne droite et Verstappen aurait tôt ou tard porté une attaque. Reste que ce 0 pointé fait énormément de mal, mentalement comme sportivement, au représentant de la Principauté, qui s'est enfermé dans le motorhome Ferrari quelques instants avant de procéder aux traditionnelles interviews. "Je perds trop de points. 7 à Imola, 25 ici parce que notre voiture était la plus forte sur ce circuit", a-t-il regretté pour Sky Sports.

LE PILOTE DU JOUR : CARLOS SAINZ (FERRARI)

Le "Smooth operator" était en feu au Castellet, et cela n'avait rien à voir avec l'embrasement de sa monoplace en Autriche il y a deux semaines. Carlos Sainz n'avait pas le choix : son changement de bloc propulseur lui a valu une pénalité forfaitaire le renvoyant en fond de grille. Pour maximiser ses chances sur une piste qui favorise les dépassements, Carlos Sainz a opté pour une stratégie décalée qui s'est révélée payante : des Durs pour débuter avant de les troquer pour des Médiums pendant l'intervention de la safety car.

Sa monoplace flashée à 344km/h au speed-trap, l'Espagnol a bondi de la 19e place au 9e rang en à peine 17 tours. Il fut même un temps en lice pour le podium, mais une pénalité de cinq secondes et un deuxième appel au stand l'a fait redescendre sur Terre. Cette cinquième place finale lui a tout de même valu le titre honorifique de "pilote du jour".

LE DÉÇU : PIERRE GASLY (ALPHA TAURI)

On attendait plus du Normand. Lui aussi. En proie au doute depuis trois courses, Pierre Gasly devait reprendre des couleurs devant ses compatriotes et la tribune qui porte son nom. Il était plutôt bien parti vendredi (5e puis 7e des EL1 et EL2), avant de perdre le manuel d'utilisation de son AT-03 samedi matin. Condamné aux dernières places de la grille, il a traversé la course comme un fantôme, qu'il a achevée au 12e rang sans jamais donner l'impression d'être dans le coup. Son erreur en voulant dépasser Alexander Albon (Williams) à la chicane illustre son après-midi compliqué.

LES BATTUS : MCLAREN

Peut-être le tournant de la rivalité Alpine/McLaren en 2022. Les deux écuries se disputent la quatrième place des Constructeurs et sont arrivées dans le sud de l'Hexagone avec une égalité parfaite (81 points). Douzième manche des 22 courses de la saison, le Grand Prix de France marquait le passage dans la seconde partie du championnat.

L'affrontement a tourné à l'avantage de l'écurie tricolore, qui a vu Fernando Alonso et Esteban Ocon apporter 12 points contre 8 pour McLaren. L'Espagnol a réussi son départ, passant de la septième à la cinquième place à la fin du premier tour, chipant ainsi une position à Lando Norris. Le vétéran a ensuite annoncé son objectif à la radio : ralentir les monoplaces orange pour user leurs pneumatiques. Si Ocon a affirmé "avoir encore un peu de mal avec la voiture" et ses évolutions, Alpine s'est installée au quatrième rang pour quatre points.

LE BONUS : LES BATAILLES ENTRE SERGIO PEREZ, CARLOS SAINZ ET GEORGE RUSSELL

Encore une fois, les amoureux de la Formule 1 ont été gâtés par de belles manoeuvres des pilotes de tête. Si Max Verstappen et Lewis Hamilton ont connu une course relativement tranquille, ce n'était pas le cas de George Russell, Sergio Pérez et Carlos Sainz. Les trois pilotes ont affûté leur lame pour porter des attaques imparables et gratifier le public de magnifiques passes d'armes en piste. Mention spéciale à l'Espagnol de Ferrari, qui a laissé son empreinte sur l'édition 2022 du Grand Prix de France : un dépassement à l'extérieur dans Signes sur Russell (30e tour) et un autre sur Pérez au T15 (41e tour) malgré les coups de volant du Mexicain. Du travail de pro !

LE MALUS : LA STRATÉGIE DE FERRARI

Si elle n'a rien à voir dans la sortie de piste fracassante de Charles Leclerc, l'écurie transalpine s'est quand même fait remarquer durant le Grand Prix de France. Appelé au stand pendant la sortie de la safety car, Carlos Sainz est immobilisé beaucoup trop longtemps par les mécaniciens et est renvoyé dangereusement en piste. Sa manoeuvre lui a valu une pénalité de cinq secondes. Pour lui annoncer la décision de la direction de course, Riccardo Adami, ingénieur piste de l'Ibérique, évoque "un stop and go". Il est immédiatement repris de volée par son pilote : "Ce n'est pas un stop and go !"

Puis, en pleine bataille avec Sergio Pérez, Sainz est appelé au stand. Nouvelle réaction : "Non, non, Ricky, pas maintenant !" Craignant une dégradation des pneus trop poussée en fin de course, la Scuderia oblige l'Espagnol à un deuxième et dernier arrêt, alors que la deuxième place était atteignable. Sainz terminera finalement cinquième.

LA STAT : 186

Lewis Hamilton (Mercedes) a conquis son 186e podium en carrière pour son 300e Grand Prix. Catégorie qu'il domine outrageusement après avoir dépassé le maître en la matière, Michael Schumacher (155), au Grand Prix d'Espagne en 2020. Alors, il faut faire preuve d'un peu d'imagination pour mettre en relief l'histoire incroyable qu'il continue d'écrire : avec cette deuxième place au Castellet, le septuple champion du monde fait désormais mieux qu'Alain Prost (105) et Ayrton Senna (81) réunis !

LA DÉCLARATION : HELMUT MARKO (CONSEILLER DE RED BULL)

"Sergio (Pérez) dormait pendant le restart. Il a peut-être bu de la tequila hier."

