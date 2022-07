Charles Leclerc n'a pas tourné autour du pot. A l'image, les circonstances de sa sortie au 18e tour du Grand Prix de France ce dimanche pouvaient laisser penser à une nouvelle défaillance mécanique de la Ferrari. Victime d'un sous-virage fort puis d'un tête-à-queue dans le Beausset, le pilote de la Scuderia, parti en pole, a vu sa course se terminer dans la barrière de sécurité.

Abonnez-vous à Eurosport pour suivre le Tour de France féminin en intégralité !

Ad

"C'est juste une erreur de ma part", a expliqué Leclerc au micro de Canal +. "Je vais regarder les datas pour être sûr car c'est bizarre la façon dont j'ai perdu la voiture...", a-t-il modéré, avant que le reste de l'interview ainsi que les éléments abordés auprès de Sky ne laissent que peu de doutes sur la responsabilité qu'il ressent.

Grand Prix de France Verstappen en balade, Hamilton et Mercedes se régalent IL Y A UNE HEURE

Leclerc a refusé de confirmer la théorie selon laquelle la pédale d'accélérateur s'était coincée, comme l'avait laissé supposer son échange radio houleux avec son équipe à ce sujet après la sortie. "Il n’y a eu aucun problème de fiabilité. (...) Je n'arrivais pas à mettre la marche arrière, mais ça ce sont des détails. Il ne faut pas mettre la voiture dans le mur avant", a-t-il ainsi expliqué.

63 points de retard sur Verstappen

"Si je reste à ce niveau-là, je ne mérite pas de gagner le championnat", a continué Leclerc, faisant référence à son autre erreur au Grand Prix de Saint-Marin : "On fera les comptes en fin de saison, mais s'il manque 25 ou 30 points en tout, avec l'erreur d'Imola en plus, je sais d'où ça viendra". Il faut dire qu'avec 38 points de retard avant la course et cette sortie, alors qu'il était en tête, le Monégasque a ouvert grand la porte à Max Verstappen.

Finalement victorieux ce dimanche, le Néerlandais compte dorénavant 63 points d'avance sur son rival au championnat du monde. Et celui-ci n'a plus qu'une infime marge de 7 points sur Sergio Perez. Cette fois-ci, Leclerc n'a vraiment plus le droit à l'erreur.

Grand Prix de France Catastrophe pour Ferrari : Leclerc abandonne après une sortie de piste IL Y A 2 HEURES