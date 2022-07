Même après sa belle victoire lors du Grand Prix d'Autriche, Charles Leclerc n'est pas, et ne se considère pas, comme un des favoris pour la victoire finale dans ce Championnat du monde de Formule 1 cuvée 2022. "En termes de performance, on est favoris, après on a eu certains problèmes qui font qu'aujourd'hui on est plus des outsiders que des favoris" a commenté l'intéressé, réaliste.

Leclerc sacrifié : "Ferrari a des raisonnements qui échappent même à la concurrence"

Les problèmes de fiabilité des moteurs Ferrari cette saison, un des principaux responsables du retard accumulé par Leclerc sur Max Verstappen au général à la mi-saison (38 points), laissent un goût amer chez le Monégasque. Abandon alors qu'il était en tête après 20 tours à Bakou en juin, même chanson à Monaco et Barcelone, la relégation en fond de grille à Montréal… "C'est sûr qu'il y a eu une accumulation" a soufflé le pilote de 24 ans.

Le Grand Prix de France pour recoller ?

Mais ce n'est pas assez pour abattre Leclerc, qui y croit encore. A condition de maintenir le même niveau de performance, sans les pépins mécaniques : "J'y crois, si on fait tout parfaitement jusqu'à la fin de la saison, la performance est là pour qu'on puisse gagner le championnat". Un espoir nourri notamment par le fait qu'à chaque abandon dû au moteur, Leclerc était un prétendant à la victoire du jour.

"A chaque fois on était dans des positions pour gagner, donc le potentiel était là, a analysé Leclerc. J'ai toujours gardé la motivation. Ça me fait d'autant plus plaisir que la première course normale depuis, on l'a gagnée en Autriche. Je suis confiant, si on n'a pas d'autres problèmes majeurs on a la possibilité de rattraper".

Le Grand Prix de France est une belle occasion de prouver que Ferrari est encore capable de jouer les trouble-fête dans la fin de saison de Verstappen. Sur le circuit du Castellet, le Monégasque aura à cœur de l'emporter : "Tout a commencé ici pour moi en sport auto. J'ai commencé à Brignoles, à 60 km du Castellet. Tous les mercredis, samedis et dimanches quand je n'avais pas école, je venais ici avec mon père" s'est-il confié.

Une équipe tellement mythique

D'abord prouver en France, pour se donner une chance d'être le roi du monde en fin de saison, c'est l'objectif de Leclerc, qui vivrait un véritable rêve éveillé de l'emporter avec Ferrari. "C'est une équipe tellement mythique, a vanté le pilote. Il y a tellement de passion à travers le monde pour Ferrari que oui, je pense que c'est le rêve de chaque pilote sur la grille, gagner un titre avec Ferrari". Le chiper au nez et à la barbe de Verstappen rendrait le titre mondial encore plus beau, eux qui ont partagé leurs années karting avant d'entrer dans la cour des grands.

(Avec AFP)

