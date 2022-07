Tempête sous le casque. Visière baissée en s'extirpant de son AT03. Regard noir dans la zone mixte. Les signes ne trompent pas : Pierre Gasly (Alpha Tauri), 16e des qualifications du Grand Prix de France, n'a pas vécu le samedi après-midi qu'il espérait au Castellet. 14e temps avant son dernier run, il était en amélioration quand il a perdu l'arrière au virage n°6.

L'ultime tentative de Sebastian Vettel (Aston Martin) a poussé Gasly au bord du précipice. Puis Kevin Magnussen (Haas), condamné au fond de la grille après l'installation d'un nouveau bloc propulseur, l'a fait plonger dans la zone rouge. P16 à l'issue de la Q1, il a échoué à seulement 16 millièmes d'Alexander Albon (Williams), parti à la faute en fin de séance.

Avec les pénalités de Carlos Sainz (Ferrari) et de K-Mag, le Français prendra le départ du Grand Prix de France depuis le 14e emplacement, tandis que son coéquipier Yuki Tsunoda s'est hissé jusqu'en Q3. "Je ressens une énorme déception, a-t-il déclaré au micro de Canal+. Tout était simple vendredi lors des essais, la voiture répondait bien, mais le feeling est totalement différent depuis ce matin. J'ai énormément de mal avec le train arrière, je patine dans tous les virages lents. On ne sait pas ce qu'il s'est passé."

Les changements n'ont pas payé

Il pouvait légitimement aspirer à mieux. Alpha Tauri a largement remanié ses monoplaces en apportant un package d'innovations conséquent dans le sud de la France. Gasly avait retrouvé le sourire après trois Grands Prix compliqués qu'il a terminés hors du Top 10 (15e en Autriche, abandon en Grande-Bretagne, 14e au Canada).

Le Tricolore s'était installé au cinquième rang des EL1, avant de signer le septième temps de la deuxième séance. Le potentiel de sa monture lui donnait même l'impression de revenir dans la bagarre pour les points : "C'est incompréhensible. Vendredi, dès qu'on sortait avec la voiture, ça fonctionnait. Il y avait beaucoup de positif. On a procédé à quelques changements qui n'ont malheureusement pas payé. Je n'ai pas encore débriefé avec les ingénieurs, mais il va falloir comprendre."

La fenêtre de tir est forcément réduite avec un départ depuis la seconde partie de la grille, mais la piste du Castellet offre plusieurs opportunités de dépassement. Surtout que Gasly bénéficiera de l'appui du public et notamment d'une tribune à son nom, qui attend du Normand un meilleur résultat que l'an dernier (P7). "Il fera très chaud, la course sera longue. On va tout tenter. Il faudra trouver un moyen de remonter grâce à la stratégie" , a-t-il projeté devant les caméras de Canal+. Avant de promettre dans un sourire qui masquait mal sa désillusion : "Je vais dépasser devant la tribune !"

