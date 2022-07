Alors que Ferrari avait pris les commandes des essais libres 2 du Grand Prix de France, Red Buell et Verstappen ont répondu présents lors des troisièmes. Les monoplaces de Charles Leclerc, qui a besoin d'une victoire dimanche pour se relancer au général, et Carlos Sainz avaient décroché les deux meilleurs chronos des deux premières séances, cette fois c'est le Néerlandais champion du monde en titre qui s'est signalé ce samedi. Et de belle manière avec un temps à 1'32"272, devançant ainsi Sainz et Leclerc respectivement de trois et six dixièmes.

Ad

Suivez le Tour de France en direct sur Eurosport !

Grand Prix de France Pénalisé, Sainz partira en fond de grille IL Y A UNE HEURE

Derrière "Max la menace" et les deux pilotes de la Scuderia, c'est Lewis Hamilton, vainqueur dans le Var en 2018 et 2019, qui a réussi le 4e chrono de cette séance très animée, en devançant l'autre pilote Red Bull, Sergio Pérez, et l'autre pilote Mercedes, son compatriote George Russell. Dans le Top 10, Fernando Alonso a opéré un joli redressement pour Alpine en prenant la 7e place, celle de "premier des autres" après les "top teams", devant le surprenant Alex Albon dont la Williams est équipée ce week-end d'une série d'améliorations aérodynamiques visiblement réussies.

"Toute l'Italie le réclame : Leclerc doit être nommé pilote N°1"

Juste après le début de cette séance, Sainz, déjà pénalisé de dix places vendredi, a été informé qu'il partirait de la dernière ligne de la grille de départ dimanche en raison du changement, hors-quota prévu par saison, de tous les composants du moteur hybride de sa Ferrari. Côté français, cette 3e séance n'a pas été très encourageante: Pierre Gasly a dû se contenter du 13e rang, dans son Alpha Tauri dotée, elle aussi, de nouveaux appendices aérodynamiques, et Esteban Ocon de la 17e, dans l'autre Alpine à moteur Renault.

(Avec AFP)

Grand Prix de France Hamilton et Mercedes, la douche froide : "Nous avons beaucoup de travail à faire" IL Y A 15 HEURES