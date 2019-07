Lewis Hamilton considèrera toujours sa victoire de 2008 à Silverstone comme l'une des plus belles. Peut-être même la plus belle. Mais son sixième succès, dimanche sur le circuit du Grand Prix de Grande-Bretagne, l'a transporté tout autant. Car il s'est dessiné à travers un mano a mano des plus fair play avec son collègue Valtteri Bottas, que seule une voiture de sécurité a fait basculer dans son camp sur un coup de dé.

Battu de 0"006 par son coéquipier pour la pole position samedi, il a placé sa W10 n°44 devant la n°77 du Finlandais un court instant au 4e tour, du virage n°6 au virage n°8, avant de devoir reporter ses espoirs sur les arrêts au stand. Il en avait prévu deux, comme Bottas, et la voiture de sécurité lui a donné l'opportunité de n'en faire qu'un en passant directement des "medium" au "dur" au 21e tour. Un arrêt "gratuit" comme l'a expliqué Bottas qui lui a offert le leadership, qu'il a ensuite mérité à coup de meilleurs tours en course, jusque dans l'ultime boucle pour empocher le point de bonus.

"Je me souviens de ma première victoire ici, en 2008, et du sentiment que j'avais eu en voyant la foule de la sortie de Brooklands jusque sur toute la ligne droite, a-t-il raconté. Ça m'a tellement rappelé ça aujourd'hui. L'enthousiasme, le bonheur et la joie que j'avais eues ont été exactement les mêmes."

"J'ai fait tellement de courses qu'on pourrait penser que je m'y étais habitué et que ce sentiment s'était estompé, mais c'était comme ma première victoire, a-t-il confié. Valtteri a fait une très belle course et nous avons eu une sacrée bonne bagarre au début. Je l'ai presque doublé au virage n°7 mais il était à côté de moi et je ne pouvais pas vraiment fermer la porte. Après ça, j'ai pris du recul et attendu les pit stops, en espérant que je pourrais le passer dans les stands. J'ai rallongé mon premier relais de quelques tours puis la voiture de sécurité est entrée et c'était le timing parfait pour moi car je suis revenu en piste devant Valtteri."

"Entendre que j'en ai six et que je suis là-haut avec les grands..."

Et puis, il a eu un mot pour son équipe, grâce à laquelle il a déjà remporté septième Grands Prix cette année. "Je suis reconnaissant envers tous ces gens qui m'ont aidé à réussir ça aujourd'hui ; j'ai cette équipe incroyable derrière moi et c'est vraiment sensationnel d'en faire partie, de faire tomber des records et de repousser les limites chaque week-end, a-t-il expliqué. Autant que je me souvienne, c'est ma saison la plus consistante, en tout cas pour ce qui est des dix premières courses. A Barcelone (ndlr : lors des essais d'avant-saison), les pilotes Ferrari étaient très rapides, nous ne pouvions pas faire de même et nous étions extrêmement nerveux. Si nous avions quitté Barcelone sans découvrir les choses qui nous ont ensuite permis de faire des changements, nous ne pourrions certainement pas en être là. Mais l'aventure est magnifique et nous allons de point fort en point fort. Nous avons des améliorations qui arrivent et nous comprenons de mieux en mieux la voiture."

Dimanche, Lewis Hamilton a battu le record absolu de victoires à Silverstone qu'il partageait jusque-là avec Alain Prost, et de victoires dans un Grand Prix de Grande-Bretagne qu'il détenait conjointement avec le Français et Jim Clark. Il a aussi égalé avec son sixième succès (2008, 2014-2017 et 2019) Alain Prost au rang des victoires dans un Grand Prix national.

"A moins de prendre le temps d'y penser, je ne savais pas combien de victoires j'avais, a-t-il assuré. Entendre que j'en ai six et que je suis là-haut avec les grands... Je me souviens avoir grandi en regardant ce sport, en regardant les grands, de les avoir rencontrés et d'avoir même travaillé avec certains (ndlr : Michael Schumacher). Être parmi eux est une des choses les plus cools..."

Son meilleur tour est une énigme

"Rebondir après notre pire week-end de la saison avec un doublé à la maison est un super feeling, a réagi Toto Wolff. C'était excitant de voir nos pilotes se battre durement ; ce fut une bagarre sans concession mais avec beaucoup de respect de l'un envers l'autre et chacun a donné suffisamment de place à l'autre. Les deux méritaient gagner. Valtteri a fait un super week-end : il s'est mieux qualifié que Lewis à Silverstone, il a mené la course, il s'est défendu de façon spectaculaire, mais la voiture de sécurité est intervenue au mauvais moment pour lui. Lewis a un peu galéré samedi mais a très bien conduit aujourd'hui. Il est même parvenu à prendre le point du meilleur tour avec des pneus "dur" de 30 tours ; nous ne sommes toujours pas sûrs de la façon dont il à réussir à le faire."

"Nous étions très, très rapides aujourd'hui mais ça ne nous a pas rendu la vie facile sur le pit wall : nos pilotes se sont battus bec et ongles dans le premier relais, et étaient partis pour le faire toute la course jusqu'à l'intervention de la voiture de sécurité, a jouté James Allison, le directeur technique. Après la bataille serrée en qualification, c'était gratifiant de voir que notre rythme était rapide et que nous pouvions reprodruire ce que nous avions vu sur les longs runs vendredi."