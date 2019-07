Pierre Gasly en avait bien besoin. Soumis à trois Grands Prix probatoires pour garder son volant chez Red Bull, le Français a attaqué de la meilleure des manières le Grand Prix de Grande-Bretagne, vendredi à Silverstone. En 1'27"173, il a dominé le peloton, à commencer par Valtteri Bottas (Mercedes) et son coéquipier Max Verstappen, respectivement de 0"456 et 0"836.

Cependant, il a réalisé cette performance avec un second train de pneus "tendre". De toute évidence un choix de l'écurie pour le mettre en confiance au volant d'une RB15 dont il a du mal à tirer la quintessence.

Par des conditions bien plus fraîches qu'en Autriche (20°C dans l'air, 32°C sur la piste), les Mercedes se sont retrouvées, et l'ampleur de l'écart séparant Gasly de Bottas prouve que les Gris n'étaient pas en mode "performance". La piste ne s'y prêtait pas vraiment et Lewis Hamilton, quatrième à 0"949, est d'ailleurs partie à la faute, piégé par le manque d'adhérence. Il n'a pas été le seul, loin de là, puisque Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris (McLaren), George Russell (Williams) et Romain Grosjean (Haas) sont allés faire un tour hors de la piste. Plus embarrassant, le Français a commis une bourde en tapant au début des essais en sortant de la pitlane.

Par ailleurs, Kimi Räikkönen est tombé en panne en piste, mais il est parvenu à ramener son Alfa Romeo avec l'aide des commissaires.