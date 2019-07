Verstappen content de son duel viril mais correct avec Leclerc, déçu de celui avec Vettel

Max Verstappen sortait d'une bonne bagarre avec Charles Leclerc, son rival malheureux du Grand Prix d'Autriche. Il avait doublé le Monégasque à la sortie de la pitlane après y être entré derrière la Ferrari au 14e des 52 tours. Il s'était fait repasser de suite sur une erreur de sa part. Cinq boucles de Silverstone plus tard, il avait tenté sa chance mais le pilote de la Ferrari n°16 avait tenu bon après un échangé musclé à l'extérieur du dernier virage. Le Batave s'était finalement débarrassé de son adversaire lors de l'intervention de la voiture de sécurité.

Il avait fondu sur la seconde Ferrari pour lui ravir la troisième place, dans le virage n°15 (Stowe), au 37e passage. Il pensait avoir fait le plus dur jusqu'à la tentative ratée de Sebastian Vettel de lui reprendre la position au freinage du n°16. Par chance sorti du bac à graviers, le Néerlandais a pu poursuivre et finir cinquième mais il gardera des sentiments contradictoires de Silverstone 2019.

"Les duels avec Charles étaient virils mais corrects et il a très bien défendu, a déclaré le pilote Red Bull. Je n'ai pas voulu prendre trop de risques car la course était encore longue et nous étions clairement plus rapides. Il fallait juste attendre le bon moment et c'était vraiment amusant."

"C'est dommage de perdre un podium car la voiture était bonne et nous étions très rapides, a-t-il poursuivi. J'ai pensé que ma course était terminée. Je ne sais pas comment j'ai pu amener la voiture à l'arrivée, la direction assistée avait des ratés et le plancher était abîmé. Donc je suis heureux d'être 5e et de prendre des points."

"Je ne suis pas en colère, juste déçu. C'était une course à la dure et Seb ne l'a pas fait exprès. Il s'est excusé dès que je suis descendu de voiture, ce que je respecte. Je pense que nous avons fait le spectacle aujourd'hui et prouvé que ce sport est loin d'être ennuyeux", a-t-il conclu.