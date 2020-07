Essais libres 1 : Ferrari rechute déjà !

GRAND PRIX DE GRANDE BRETAGNE - Max Verstappen (Red Bull) a dominé le premier entraînement, 0"474 devant Lewis Hamilton (Mercedes) vendredi à Silverstone, où Ferrari a bien mal débuté. En effet, Sebastian Vettel n'a pas tourné, victime d'un problème technique. A bord de l'autre SF1000, Charles Leclerc s'est contenté du cinquième temps.

Mattia Binotto, le directeur d'équipe et directeur technique de la Scuderia, avait promis des "revers" avant de retrouver le chemin de la victoire, lors de l'annonce de la mini-restructuration au Reparto Corse de Maranello, la semaine passée. Silverstone semble parti pour lui donner raison. Malheureusement, la nature même du circuit, exigent pour en termes de tenue de route et de rendement aérodynamique, soit tout ce qui manque à la SF1000, n'est même pas ce qui a fait défaut aux Rouges vendredi, à l'occasion des premiers essais libres du Grand Prix de Grande Bretagne, la quatrième manche du Championnat du monde de Formule 1 2020. Non, c'est un problème de fiabilité, d'échangeur plus précisément, qui a privé Sebastian Vettel de roulage.

Sur la seule "rossa" valide, Charles Leclerc a signé le cinquième temps, à 0"799 de Max Verstappen (Red Bull), le plus rapide de la session en 1'27"422. S'il y a un motif de relativiser cet écart, car le Monégasque était en "medium" et le Néerlandais en "tendre", Lewis Hamilton a réalisé le deuxième temps à 0"474" en Pirelli "medium".

Ce n'est pas une surprise, sur ce circuit complet, la Racing Point s'est déjà installée aux avant-postes. Lance Stroll, titulaire de l'équipe basée à Silverstone, a réussi le troisième chrono en "medium", à 0"582, devant le second pilote de Red Bull, Alexander Albon, qui a encaissé 0"707 à "tendre" identiques.

Valtteri Bottas (Mercedes) sixième sans avoir visiblement chassé la performance (à 1"097), il faut relever les septième et huitième places des Renault d'Esteban Ocon et Daniel Ricciardo, à respectivement 1"137 et 1"153, en "medium".

Nico Hûlkenberg, remplaçant de Sergio Pérez, positif au Covid-19 et mis en quarantaine, a signé le neuvième temps pour son retour dans son écurie, et Daniil Kvyat (AlphaTauri) a complété le Top 10.

En grandes difficultés depuis le début de la saison, les pilotes Alfa Romeo, Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi, ont entamé leurs week-ends par des tête-à-queue et sorties de piste. Pas de quoi inverser la tendance qui les positionne comme partants de l'équipe à la fin de la saison.

