GRAND PRIX DE GRANDE BRETAGNE - Un jour après la victoire au bout du suspense de Lewis Hamilton, victime d'une crevaison dans le dernier tour à Silverstone, son écurie a dévoilé une donnée assez extraodinaire lundi. Alors que sa Mercedes ne roulait que sur trois pneus, le sextuple champion du monde a atteint la vitesse de pointe de 230 km/h en ligne droite pour préserver sa première place.

Quand Lewis Hamilton a dit qu'il était plutôt "tranquille dans le dernier tour" dimanche après sa victoire, certains pouvaient en douter. Mais force est de constater que le Britannique a fait preuve d'un sang-froid à toute épreuve, ce qu'a confirmé son écurie lundi en dévoilant une donnée spectaculaire. Malgré sa crevaison dans le dernier tour, et après l'enchaînement complexe dans ces conditions des virages Becketts-Maggots-Chapel, le pilote Mercedes a atteint la vitesse de pointe spectaculaire de 230 km/h dans Hangar Straight, la plus longue ligne droite du circuit.

Un effort impressionnant quand on sait la difficulté de contrôler alors l'équilibre de la monoplace sur trois pneus, et avec un vent traitre. Aussi chanceux dans le timing de l'incident - s'il l'avait subi un tour plus tôt, il pouvait dire adieu à la victoire - que doué et maître de lui pour minimiser les pertes, Hamilton a donc écrit une nouvelle page de sa légende personnelle à Silverstone, où il s'est imposé pour la 7e fois de sa carrière, un record.

