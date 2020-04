GRAND PRIX DE GRANDE-BRETAGNE - Les organisateurs de la manche prévue le 19 juillet à Silverstone ont annoncé lundi que la course, si elle a lieu, se déroulera à huis-clos. Cette décision a été prise pour des raisons de sécurité liées à la pandémie du coronavirus Covid-19.

C'est un lundi matin aux grandes annonces pour le calendrier de la saison 2020 de F1. Et malheureusement, les nouvelles ne sont toujours pas réjouissantes pour les fans. Alors que le Grand prix de France a été annulé, celui de Grande-Bretagne, lui, a confirmé que le sien se déroulerait à huis clos... dans le cas où il aurait lieu. Ce qui n'est pas encore gagné au vu de la crise sanitaire actuelle.

Formule 1 Pour le patron de McLaren, Ferrari "vit dans le déni" 24/04/2020 À 16:07

Silverstone reste au calendrier (pour l'instant)

"Je suis extrêmement déçu de dire que nous ne sommes pas en mesure d’organiser le Grand Prix de Grande-Bretagne cette année devant des fans", a confié Stuart Pringle, le directeur général de Silverstone, dans un communiqué. "Nous avons reporté cette décision difficile aussi longtemps que possible", ajoute-t-il. Mais au final, elle était inévitable, notamment pour protéger "la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées dans la préparation et la tenue de l’événement".

Pour l'heure, le GP de Grande-Bretagne reste donc au calendrier. Et il devrait se caser juste derrière celui de Spielberg (Autriche). Il n'est pas à exclure que Silverstone accueille deux courses, comme l'expliquait récemment La Gazzetta dello Sport.