Le Grand Prix de Grande-Bretagne se déroulera devant 140.000 personnes. Il s'agit de la plus forte capacité autorisée dans le sport depuis le début de la pandémie du Coronavirus l'an dernier. "C'est une nouvelle fantastique", "ce sera un week-end incroyable", s'est réjoui Stefano Domenicali, président de la Formule 1.

Les détenteurs d'un billet devront fournir un test antigénique négatif de moins de 48 heures ou être entièrement vaccinés pour assister à l'événement. L'an dernier, le GP de Grande-Bretagne et celui du 70e anniversaire, également à Silverstone, s'étaient déroulés à huis clos.

"Le Grand Prix de Grande-Bretagne peut montrer au monde entier comment le pays s'est relevé après la lutte contre la pandémie", s'est de son côté satisfait le directeur général de Silverstone Stuart Pringle. En début de semaine, il a été annoncé que plus de 60.000 fans seraient autorisés à assister aux demi-finales et finale de l'Euro 2020 à Wembley. En tennis, le tournoi de Wimbledon pourra quant à lui accueillir 15.000 personnes pour les finales simples dames et hommes les 10 et 11 juillet.

