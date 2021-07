Entre George Russell et Valtteri Bottas, la balance semble sérieusement pencher d'un côté. Le jeune pilote britannique postule plus que jamais pour le second baquet Mercedes et ses récentes performances, en course mais aussi et surtout en qualification, plaident en sa faveur.

Ça vaut certainement le coup de l'envisager, vu les performances de Russell en ce moment chez Williams". Même Helmut Marko semble conquis. Le consultant Red Bull a été interrogé par nos confrères de Motorsport-Total.com sur un éventuel désintérêt de Mercedes, et sur la réflexion qu'un tel scénario pourrait engendrer au sein de l'écurie autrichienne. Dans ce cas précis, le Taureau Rouge serait-il prêt à tenter le coup ? Réponse du grand manitou : "".

Saison 2022 Bottas ou Russell ? Tout ce qui peut influencer le choix (imminent) de Mercedes pour 2022 07/07/2021 À 23:00

Mais pour l'heure, l'écurie trônant en tête du championnat ne se fait pas d'illusion à ce sujet. "Il s'agit vraiment d'une utopie, a ajouté Marko. Car si Mercedes le laissait partir, ce serait un tel faux-pas que je ne peux franchement pas l'imaginer."

"S'il veut conserver son titre, Hamilton doit stopper l'hémorragie à Silverstone et en Hongrie"

Red Bull va-t-elle tout de même faire une proposition au pilote de 23 ans, dont le contrat expire à la fin de la saison en cours ? "Si mes informations sont correctes, la question n'est pas pertinente", a rétorqué le consultant de l'écurie autrichienne, sous-entendant que le départ de Russell chez Mercedes était déjà acté.

Info ou tentative de déstabilisation ? De nouvelles informations pourraient être délivrées dès ce week-end, en marge du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Grand Prix de Grande-Bretagne Le Grand Prix de Grande-Bretagne pourra accueillir 140 000 personnes 24/06/2021 À 13:55