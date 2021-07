On est désormais suspendu au seul recours possible pour voir du suspense à Silverstone : un roulage de validation de nouvelles pièces vendredi chez Mercedes, avant de lâcher les chevaux lors de la "séance de qualification" du début de soirée. Sinon, le circuit du Northamptonshire, berceau du championnat du monde de Formule 1 en 1950, théâtre d'expérimentation d'un nouveau format de compétition ce week-end avec une course de qualification sprint samedi, risque de ne proposer rien d'autre qu'un nouveau cavalier seul de Max Verstappen (Red Bull) sur la route de son premier titre mondial.

Comme il apprécie désormais de le faire, le n°1 mondial néerlandais a pris les devants lors des essais libres 1 du Grand Prix de Grande-Bretagne, la dixième manche des 23 manches du Mondial 2021, en assommant la concurrence dès ses premiers tours de piste. En Pirelli "medium" comme en "tendre".

Grand Prix de Grande-Bretagne Norris : "L'évidence est de gagner un titre avec McLaren" IL Y A UNE HEURE

Sur des rails - déjà ! - avec les gommes jaunes italiennes à la 23e des 60 minutes de tests en 1'27"745, MV33 a encore matraqué le chrono à la 40e minute avec les boules rouges pour descendre à 1'27"035. Médusé par ce tour d'équilibriste, le public venu en masse -140.000 supporters annoncés dimanche- ne s'est pas vraiment consolé avec le deuxième temps de l'espoir local de McLaren, Lando Norris, à 0"779, un millième devant Lewis Hamilton, qu'ils sont venus voir se refaire après cinq revers infligés par Red Bull.

Plus d'infos à suivre...

Grand Prix de Grande-Bretagne Verstappen, Leclerc, Gasly...: Cinq critères pour départager les huit membres d'une génération dorée IL Y A 18 HEURES