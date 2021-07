Moins de 24 heures après, le soufflet est redescendu. Auteur du meilleur temps lors de la séance de qualification du Grand Prix de Grande-Bretagne, devant une foule en liesse, Lewis Hamilton est le grand perdant du nouveau format expérimental de course sprint. Déjà privé du bénéfice statistique et symbolique d'une pole position acquise au bout d'un exploit dans son jardin de Silverstone, devant ce public pour qui il avait tout donné, le Britannique a payé cher son mauvais départ samedi et perdu concrètement l'avantage de s'élancer en tête du Grand Prix de Grande-Bretagne, dimanche.

Chacun connaissait les règles du jeu. Cette épreuve de 30 minutes imaginée pour secouer l'ordre établi a répondu partiellement aux espoirs de son créateur, le directeur sportif de la Formule 1, Ross Brawn, en condamnant l'Anglais de Mercedes dès le départ. Par sa faute. Au coup d'envoi, la W12 n°44 a patiné du meilleur emplacement de la grille et le septuple champion du monde a laissé filé Max Verstappen (Red Bull) pour de bon. Et ses assauts à l'orgueil, dans le premier tour, n'y ont rien changé.

33 points de retard

"King Lewis" a reçu le drapeau à damier 1"430 après l'adversaire batave qu'il avait supplanté vendredi. 1"430 qui en disant disent long sur son impuissance. Rapidement hors zone DRS de la Red Bull RB16B n°33, LH44 s'est démené en vain. "Je donne tout ce que je peux. Avez-vous plus de puissance à me donner ?", a-t-il demandé à son ingénieur, Peter Bonington alias "Bono", au 12e des 17 tours. A cet instant, il naviguait à environ deux secondes de la machine leader, sans le moindre espoir de lui faire peur. "Bono" a tenté d'éluder la question de la puissance en lui signalant que Max Verstappen deviendrait peut-être vulnérable avec ses cloques sur le pneus avant droit. Ce à quoi Lewis Hamilton a répondu en précisant qu'il en était de même pour lui.

Bref, Lewis Hamilton a encore cédé un point à son rival pour le titre samedi, puisqu'il a inscrit deux points et Verstappen trois, et son retard s'élève désormais à 33 points.

Red Bull "tout simplement trop rapides"

"J'ai tout donné aujourd'hui, a avoué Lewis Hamilton. J'ai beaucoup d'amour pour ces fans, leur soutien est tout pour moi, a-t-il ajouté, avant de poursuivre son analyse. Ce n'est pas bon quand on perd en partant premier mais on va transformer ce négatif en positif dimanche."

"Ils (Red Bull et Verstappen) étaient tout simplement trop rapides, il s'échappait, a-t-il poursuivi. Il n'y avait rien que je puisse faire. Nous devrons nous retrouver devant d'une manière ou d'une autre. Ils ont fait du super boulot avec leur moteur, leurs départs sont sensationnels. Nous avons perdu de la performance sur les départs, nous devons bosser dur là-dessus pour améliorer ça."

Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull) au Grand Prix de Grande Bretagne 2021 Crédit: Getty Images