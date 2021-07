Grand Prix de Grande-Bretagne

La Formule 1 déroule son plan business et Ross Brawn, son directeur sportif, fait le dos rond. Samedi, Silverstone, site du premier Grand Prix du Championnat du monde en 1950, ouvrira une nouvelle page de l'histoire de la Formule 1 en inaugurant la "course sprint de qualification" en lieu et place de la séance de qualification, une réforme voulue par le propriétaire de la discipline qui est loin de faire l'unanimité au sein du paddock.

A la recherche d'un public plus large, le détenteur des droits du sport a décidé de cibler en priorité les jeunes en partant d'un postulat simple : ses compétitions ne sont pas adaptées aux utilisateurs des réseaux sociaux, de plus en plus consommateurs de formats courts.

Lorsqu'il a racheté les droits de la Formule 1 en 2017, le promoteur Liberty Media a modernisé son sport de façon évidente en l'ouvrant aux réseaux sociaux, ce à quoi son ancien gérant Bernie Ecclestone s'était toujours refusé. L'année suivante, il a accepté la présence d'équipes de tournage extérieures sur les circuits, jusque dans les garages. Cette percée inconcevable dans un univers paranoïaque, jaloux de ses secrets techniques a donné la série Netflix Drive To Survive.

Toujours dans l'optique d'accroître le rayonnement et la popularité de sa discipline, le promoteur a en parallèle gonflé son calendrier (un record de 23 dates en 2021) pour le rapprocher d'un objectif de 25 week-ends de course qui fait hurler les patrons d'équipe mais qui n'est sûrement pas une limite si l'on considère les 36 rendez-vous saisonniers de la Nascar, le championnat phare américain.

La pole position va forcément perdre de son sens

Conscient néanmoins d'avancer vers une saturation du calendrier de mars à décembre, Liberty Media actionne donc aujourd'hui l'ultime levier à sa disposition en densifiant le programme de chaque épreuve selon le principe suivant : pour viser plus jeune, il faut faire plus court. Sans pouvoir toucher à l'ADN des courses de Formule 1 calibrées sur 90 minutes, sans pouvoir supprimer la séance de qualification de 60 minutes, il avance donc au vendredi l'exercice du tour chrono afin de faire place à une course de 30 minutes le samedi après-midi.

Comment ça marche ? C'est très simple : après des essais libres 1 (15h30), le vendredi aura enfin un intérêt sportif à Silverstone avec cette séance de qualification (19h), à l'appellation assez symbolique puisqu'il s'agira juste de constituer la grille de départ de la course Sprint. Après les essais libres 2 samedi (13h), le résultat de cette nouvelle épreuve de 30 minutes (départ à 17h30) servira à constituer la véritable grille de départ du Grand Prix de Grande-Bretagne disputé dimanche. Son vainqueur sera crédité d'une pole position dans les livres de statistiques, ce qui n'est pas sans faire bondir certains d'entre nous. La séance de qualification était jusque-là le domaine de la vitesse pure, l'une des plus belles définitions de que doit être la Formule 1, à savoir un exercice à risques, un défi fascinant pour le pilote seul face à son juge de paix, le chrono.

F1 et méritocratie

Cette séance sera donc malheureusement désincarnée et le maître de l'art privé de sa "pole position" sur l'autel d'une nécessité de modernisation sujette à caution. D'ailleurs, son ardent défenseur Ross Brawn n'est plus aussi catégorique qu'avant. "Nous n'insisterons pas si le concept n'est pas un succès, vient de déclarer à motorsport.com le directeur technique, à l'origine des 7 titres de Michael Schumacher chez Benetton et Ferrari et du sacre de Jenson Button dans sa propre équipe. Il n'y a pas de raison de le faire si le public n'est pas intéressé par ça, si nous voyons que ça n'apporte rien de plus et si nous n'en voyons pas les bénéfices."

En ces termes, il pense au taux de remplissage problématique des circuits le vendredi et donc aux recettes qui gonfleraient la trésorerie des organisateurs de Grands Prix ; auxquels en retour le promoteur de la F1 pourrait évidemment demander un droit d'inscription au championnat - ce qu'on appelle prix du plateau - plus élevé.

Arrivé chez Formula 1 Group pour donner un coup de fouet à la Formule 1, l'Anglais n'est plus sûr de son fait, et c'est un peu nouveau. En homme pragmatique, il a déjà enterré le projet de grille de départ inversée qui lui tenait particulièrement à cœur. Son idée était de remplacer la séance de qualification du vendredi par une course déterminant la grille de départ du Grand Prix du lendemain, et d'offrir la première place sur la grille au dernier du Championnat du monde et en faisant partir le n°1 mondial en dernier position.

Sebastian Vettel avait qualifié cette lubie d' "énorme bêtise", pour parler poliment. Et cela avait marqué la victoire d'un quadruple champion du monde notoirement absent des réseaux sociaux - il est le seul pilote du plateau dans ce cas - au nom de l'ADN du sport. Un projet sur lequel Toto Wolff, le patron de Mercedes, avait mis son veto au nom, là encore au nom du sport et d'un principe : "la F1 est une méritocratie et doit le rester", avait-il tranché. Sans "mesure gadget" de ce type.

Brawn a prévu de capituler au cas où

Ross Brawn, qui était quand même passé par-dessus le résultat de deux sondages réalisés auprès de fans majoritairement réfractaires à la grille inversée, a donc décidé de persister dans une autre voie pour imposer sa seconde course par week-end. De façon assez contestable, puisqu'il a obtenu l'accord des équipes après le début de la saison 2021.

"C'est une chance de n'avoir que trois courses cette année avec ce format. Ça nous donne suffisamment d'opportunités de tester le concept et ça ne ruinera pas le championnat si ça ne marche pas", a encore précisé Ross Brawn à motorsport.com. L'introduction de ces trois courses de 30 minutes (à Silverstone, Monza et sans doute São Paulo) pourrait néanmoins décider du sort du championnat avec leurs bonus de 3, 2 et 1 points offerts aux trois premiers (pourquoi les trois premiers d'ailleurs ?).

Sans se fier aux avis contraires, Ross Brawn a même poursuivi seul sur la voix de cette réforme le mois dernier en espérant passer à six mini-courses en 2022. Osé pour un projet qui n'a même pas vu le jour, et qui rend Lewis Hamilton plus que sceptique. "Les voitures vont se suivre comme les wagons d'un train. J'espère qu'il y aura des dépassements, mais ce ne sera pas très palpitant", a prévenu le septuple champion du monde, qui n'est finalement pas le personnage le plus important de la Formule 1 à douter du concept. Jean Todt, président de la FIA, a avoué "ne pas être un grand fan" de l'idée de son complice des années Ferrari.

Persévérant mais pas entêté, Ross Brawn avoue aujourd'hui espérer qu'on donnera sa chance à sa réforme : "Etre conservateur dans les changements est très important car nous avons beaucoup de traditions en Formule 1. Nous avons un sport génial qui fonctionne bien. Les choses ne vont pas mal, il faut donc faire attention à ne rien casser."

