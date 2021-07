Il fallait s'en douter, les équipes ont consacré l'heure qu'elles avaient devant elles à tester les pneus et les réglages de leurs monoplaces en confirmation de course samedi, lors des essais libres 2 du Grand Prix de Grande-Bretagne. Après un vendredi d'un nouveau type, constitué par une séance d'essais libres puis une qualification classique, les écuries ont basculé lors de la deuxième journée à Silverstone sur la préparation de la "course sprint de qualification" de 30 minutes (départ à 17h30, heure française), qui déterminera la grille de départ de la dixième manche du Mondial, dimanche (16h).

Sans possibilité d'ajuster autre chose que les pressions de pneus et l'appui généré par l'aileron avant des monoplaces, les dix teams ont sans surprise lancé les pilotes en piste pour des séries de tours visant à évaluer la dégradation des trois types de pneus apportés par Pirelli ce week-end (C1 "dur", C2 "medium", C3 "tendre") afin de déterminer les meilleures stratégies de course, pour les 17 tours de la course sprint de ce samedi comme les 52 tours dimanche.

Beaucoup de scenarios possibles pour la course sprint

Au bout du compte, la lecture de la feuille des temps reste aussi obscure qu'un vendredi après-midi. Max Verstappen (Red Bull) a établi le meilleur tour en 1'29"902 en gommes "medium" à la 36e minutes, suivi des Ferrari de Charles Leclerc (en "medium") et Carlos Sainz (en "tendre"), à respectivement 0"375 et 0"605, et de l'Alpine d'Esteban Ocon en "medium", à 0"805. Ces pilotes ont roulé à plus de trois secondes de leur rythme de qualification, tout comme leurs suivants, qui n'ont pas forcé l'allure : Sergio Pérez a ainsi pris place dans le top 5 avec un chrono à 0"898 de son leader chez Red Bull, alors que les McLaren de Lando Norris et Daniel Ricciardo, sixième et septième, ont concédé 1"1, et les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, plus de 1"2.

Comme dans beaucoup d'équipes, Mercedes avait placé ses pilotes sur des programmes différents. Toutefois, si le Britannique était chaussé de "tendre" lors de son tour rapide, on a été surpris de voir son coéquipier boucler son tour le plus compétitif en "dur". Ce qui ouvre beaucoup de scenarios possibles pour la course sprint de l'après-midi, qui en dira elle plus sur les configurations envisageables dimanche.

