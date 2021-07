51 G, ça secoue. Victime d'un gros crash suite à un accrochage avec Lewis Hamilton (Mercedes) lors du premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne, dimanche, Max Verstappen avait été conduit au centre médical du circuit, un passage obligation après un tel choc.

"Il se sent un peu groggy. Il va aller à hôpital pour un scanner, mais ça va. Il a un peu mal à une épaule et il a des contusions un peu partout. Ça craint", avait confié son père, Jos Verstappen, avant le transfert à l'hôpital de Coventry.

"Content d'aller bien, avait twitté le Néerlandais, à 20h46, de son lit, où il avait dit toute sa déception face au comportement de Lewis Hamilton.

Finalement, il n'aura pas été nécessaire de garder le n°1 mondial en observation durant la nuit. "Après l'incident du premier tour à Copse entre Max Verstappen et Lewis Hamilton au Grand Prix de Grande-Bretagne, nous pouvons confirmer que Max Verstappen s'est éloigné de sa voiture en marchant et a été immédiatement conduit au Circuit médical du circuit de Silverstone", a indiqué son équipe, sur Twitter, environ une heure et demi plus tard.

"Consécutivement à une évaluation des médecins du Circuit médical du circuit de Silverstone, Max a été transporté par hélicopter à l'hôpital de Coventry pour des tests supplémentaire et une mise en observation. Nous sommes ravis de confirmer que Max a quitté l'hôpital à 22h00 ce soir, suite à des examens médicaux approfondis, sans blessures majeures.

Max et le Team voudraient remercier les commissaires de piste et le staff médical pour leur soins exceptionnels à la fois à Silverstone et à l'hôpital de Coventry", conclut Red Bull Racing.

