Lewis Hamilton craint toujours "que les voitures se suivent comme les wagons d'un train" pendant les 17 tours de la course sprint de qualification, qui sera expérimentée samedi à partir de 16h30 à Silverstone (17h30 françaises). Samedi, Toto Wolff, son patron chez Mercedes, que l'on sait réfractaire à ce test de nouveau format voulu par le promoteur du Championnat du monde, et spécialement son directeur sportif Ross Brawn, en a rajouté une couche sur le ton de la plaisanterie. En n'espérant que cette mini-course de 30 minutes destinée à proclamer l'auteur de la pole position et figer la grille de départ du Grand Prix de Grande-Bretagne ne soit pas promise au pire, comme il le redoute.

"C'est assez déroutant", a martelé le directeur d'équipe de Mercedes F1, en ajoutant en riant : "Je ne sais même pas à quelle heure ça commence !"

Grand Prix de Grande-Bretagne Libres 2 : Verstappen devant les Ferrari, les Mercedes discrètes IL Y A 4 HEURES

Evidemment, il le sait. Et a peur que tout ne se joue qu'entre deux scénarios. "Je vois les deux extrêmes : ou bien ça va être un TGV, sans grand événement au cœur du peloton, ou bien ça va être un festival d'accidents et de pilotes très frustrés pour le Grand Prix, ce qui serait dommage à voir."

Les "tendre" pour le sprint

En revanche, le manager autrichien en a dit plus sur les conditions de cette course de 17 tours, prévue pour livrer un maximum d'action en 30 minutes. Lors d'essais libres 2 soporifiques, samedi à mi-journée, les équipes ont acquis la certitude qu'il faudrait partir avec les gommes les plus compétitives de Pirelli.

"Il apparaît qu'il y a peu de différences entre le "tendre" et le "medium", a-t-il expliqué à la chaîne autrichienne ORF. Je pense que les pneus rouges ("tendre") sont très bons, même pour les pilotes qui partent devant." Ce qui inclus ses pilotes, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, respectivement en pole position provisoire et troisième sur la grille, entourant Max Verstappen (Red Bull).

Grand Prix de Grande-Bretagne Usine, aspiration, foule : Hamilton révèle tout ce qui a compté pour déboulonner Verstappen IL Y A 19 HEURES