Toto Wolff, le patron de Mercedes, redoutait un TGV lancé à pleine vitesse ou un "festival d'accidents" en guise de scénarios possibles pour la première course sprint de qualification de l'histoire de la Formule 1, samedi à Silverstone. Les 17 tours de la mini-épreuve voulue par le promoteur ont heureusement donné lieu à une épreuve de vitesse agrémentée de quelques accrochages ou sortie de piste lors de la demi-heure qu'elle aura duré.

Au bout du compte, Lewis Hamilton (Mercedes), le plus rapide de la séance de qualification de vendredi, a perdu le bénéfice de la pole position du Grand Prix de Grande-Bretagne, revenu à son rival Max Verstappen (Red Bull), qui l'a piégé dès le départ. Vainqueur, le Néerlandais a donc décroché sa huitième pole position en carrière, la première sans se montrer le plus rapide sur un tour chrono. Il partira en tête de grille de la dixième manche du Mondial, dimanche, devant le Britannique, qui a pu porter deux attaques avant de battre en retraite.

Troisième et quatrième sur la grille, Valtteri Bottas (Mercedes), sur une stratégie agressive en pneus "tendre" au milieu d'un peloton équipe de "medium", et Charles Leclerc (Ferrari) ont conservé leurs positions au cours d'une épreuve surtout animée par quelques manœuvres derrière. Dont l'accrochage entre George Russell (Williams) et Carlos Sainz (Ferrari) dans le premier tour qui a relégué l'Espagnol en fond de peloton. Remonté douzième, le Madrilène s'en est au moins mieux sorti que Sergio Pérez, qui a perdu le contrôle de sa Red Bull et a fini dernier.

