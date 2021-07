Formule 1

"Leclerc a l'attitude de quelqu'un qui est très, très confiant pour l'avenir"

GRAND PRIX DE GRANDE-BRETAGNE - La deuxième place de Charles Leclerc à Silverstone a démontré que Ferrari était sur une bonne voie. De là à venir arbitrer le duel Mercedes-Red Bull ? Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta voient plus loin et estiment que 2022 peut être la bonne année pour la Scuderia. Retrouvez l'intégralité de l'émission en podcast.

00:10:02, il y a 42 minutes