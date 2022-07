Ad

Sa Mercedes déséquilibrée par l'AlphaTauri de Pierre Gasly, l'Anglais a obliqué instantanément vers l'Alfa Romeo de Guanyu Zhou, qu'il a heurtée de plein fouet et envoyé en tête-à-queue, puis en tonneau.

Embarqué dans la même direction que la machine italienne, au fond de la zone de dégagement du virage n°1, le coéquipier de Lewis Hamilton a alors réalisé que quelque chose de potentiellement grave pouvait arriver et il est rapidement descendu de l'épave de sa W13 pour aller porter secours au pilote chinois. Coincé dans sa monoplace, entre une pile de pneus et les grillages, celui-ci n'a pas été en mesure de sortir de lui-même de son cockpit, malgré l'intervention des secours.

Je suis heureux de savoir qu'il va bien

George Russell, qui a pu suivre les événements de près, a confié son inquiétude, de retour au paddock. "C'est l'un des crashes les plus horribles que j'ai jamais vu, a-t-il expliqué à Canal+. Je suis heureux de savoir qu'il va bien. J'espère que personne n'est touché dans le public. On avait pris un pari (de pneus) au départ parce que on était bas sur la grille (8e), je n'avais pas de grip, je savais que ça se passerait comme ça, mais pas à ce point-là. On a payé le prix de ma mauvaise qualif."

Le centre médical du circuit, qui a accueilli Guanyu Zhou, a indiqué qu'il était toujours resté conscient, et l'équipe Alfa Romeo a ensuite précisé que son pilote débutant en Formule 1 cette année ne souffrait d'une fracture.

