Des conditions dantesques, sous la pluie, dans le froid et un vent déroutant, vingt téméraires et finalement un héros inattendu : Carlos Sainz (Ferrari) a trouvé en Silverstone un cadre inoubliable à sa première pole position en carrière, samedi, au bout d'une heure de qualification palpitante. Et comme il a le sens de l'Histoire, l'Espagnol partira de cette place pour sa 150e participation en Formule 1, dimanche au Grand Prix de Grande-Bretagne.

Jusque-là jamais récompensé en samedi, cinq fois deuxième en course mais jamais vainqueur, le Madrilène de 27 ans a ouvert pour de bon son palmarès avec une première distinction qu'il est allé cherché à la force du poignet et de son sens de l'équilibre sur une piste détrempée au gré des regains de pluie. Max Verstappen (Red Bull), qui avait dominé les deux premières partie de qualification, l'a d'ailleurs expérimenté en partant en tête-à-queue à l'attaque de la Q3, et ensuite Charles Leclerc (Ferrari), dans un 360° en fin de session.

Au bout d'un formidable suspense - Sainz, Verstappen, le débutant Zhou et le vétéran Alonso se sont échangé la position de pointe -, le deuxième pilote de Maranello a emporté la décision lors d'un tour de funambule bouclé en 1'40"983, sous le drapeau à damier, au milieu des pièges, dont l'aquaplanage n'était pas le moindre.

Hamilton à une seconde

Vainqueur pour la première fois cette saison de son duel chez les Rouges face à Charles Leclerc sur le tour chrono - si l'on ne tient pas compte du no show du Monégasque en Q2 à Montréal - le fils du champion du monde des rallyes 1990 et 1992, prénommé comme lui Carlos, a donc réussi le tour de force de battre Max Verstappen, auteur des deux pole positions disputées sur piste mouillée cette année, à Imola et à Montréal. Et il s'en est fallu de peu : 0"072 exactement.

Dans cette atmosphère de chaos et un classement en recomposition permanente, il fallait surtout garder les pneus "intermédiaire" en température pour espérer signer un résultat probant. Charles Leclerc (Ferrari) et Sergio Pérez (Red Bull), classés troisième et quatrième à respectivement à 0"315 et 0"633, y sont peut-être parvenus mieux que les autres, en voyant qu'un virtuose de la pluie comme Lewis Hamilton (Mercedes) a échoué au cinquième rang, à 1"012. Tout juste devant Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Alpine) et George Russell (Mercedes), qu'il n'a battu que de 0"166.

