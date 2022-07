Il aurait pu choisir l'évidence comme le prodige Kalle Rovanperä de rouler sur les traces de son père rallyman Harri, jusqu'à nourrir l'ambition légitime de devenir champion du monde de la catégorie. Il est d'ailleurs bien parti pour y parvenir cette année. Mais Carlos fils n'a pas été piqué au virus du rallye comme son père, roi en WRC en 1990 et 1992, en sus de 26 victoires en Mondial. Celui qui déteste qu'on l'appelle "Junior" s'est très vite destiné au karting et n'a jamais lâché le filon de la piste.

Intégré à la filière Red Bull en 2010, il a gravi les échelons un à un et a été logiquement placé en apprentissage en Formule 1 chez Toro Rosso, en même temps qu'un certain Max Verstappen. Mais il n'a pas suivi la même trajectoire que le prodige néerlandais. N'ayant pas gagné la confiance du tout-puissant Helmut Marko, qui considérait qu'il n'avait pas l'envergure d'un champion du monde, il a continué de faire ses gammes chez Renault puis McLaren, avant de saisir en 2021 la chance offerte par Ferrari. Par ce qui était de toute évidence dans un rôle de pilote numéro 2 dans l'esprit de tous, sauf le sien.

"Un tour qui n'avait pas l'air incroyable"

Carlos Sainz, c'était jusqu'à samedi une étiquette d'éternel espoir de la Formule 1, une carrière faite d'occasions manquées malgré des belles opportunités. Pas une pointe de vitesse extraordinaire, puisqu'il n'avait que Daniil Kvyat à son tableau de chasse en matière de comparaison en qualification, chez Toro Rosso en 2017. Il n'avait pas pris le meilleur sur Nico Hülkenberg chez Renault en 2018 mais fait jeu égal avec Lando Norris chez McLaren les deux années suivantes (10-10 et 8-9) et c'est peut-être ce qui lui avait valu sa promotion en rouge.

Mais depuis l'an dernier, l'Ibère vivait une confrontation difficile sur le tour chrono avec Charles Leclerc : 8-13 contre face au Monégasque en 2021 et 0-8 jusqu'à ce samedi à Silverstone. Mais, fort d'une confiance renouvelée par Ferrari pour 2023 et 2024, Carlos Sainz ne s'est jamais découragé. On ne le savait pas particulièrement agile sur piste mouillée jusqu'à sa deuxième place de grille, il y a deux semaines à Montréal. Confirmée par sa première pole position en carrière sur le circuit-berceau de la Formule 1. Ce qu'il n'a pas vécu comme une libération mais une surprise, car ses premiers mots à la radio ont été ceux de l'étonnement.

"Evidemment, c'est une pole position émouvante. Ça l'est toujours, non ?, s'est-il exclamé à sa descente de voiture. Le faire à Silverstone, surtout, c'est une très bonne sensation." Et d'expliquer comment il en était arrivé à rester sur ses roues, et à faire mieux que Max Verstappen (Red Bull) et son coéquipier de la Principauté, auteurs d'un 360° chacun à un bout de la Q3. "Vers la fin, j'ai décidé d'attaquer sur deux tours. J'ai fait un tour qui n'avait pas l'air incroyable mais qui s'est avéré bon pour être en pole position. Alors, bon… La pole position est un peu arrivée par surprise."

"Tout le monde est content pour Sainz"

"Je ne savais pas quel chrono je devais faire pour réaliser la pole, a-t-il détaillé. J'étais convaincu que cela ne serait pas suffisant. Cela a finalement suffi et j'ai été plutôt heureux d'entendre ça. J'ai eu du mal avec les flaques d'eau en pneus "'intermédiaire' : il y en avait beaucoup sur la trajectoire et c'était facile de faire un écart et de perdre le tour."

Carlos Sainz peut savourer son exploit, car dans le garage voisin, Charles Leclerc, auteur de six pole positions cette saison, est rentré contrarié. "Je suis parti en toupie dans le dernier tour et je savais que c'était dans ce tour que je devais tout bien faire et je ne l'ai pas fait, a pesté le n°3 mondial. Je ne méritais pas la pole position mais P3 reste une bonne position pour démarrer la course."

"Tout le monde est content pour Sainz, a déclaré Mattia Binotto, directeur d'équipe de Ferrari, à Sky Sports. Il le mérite. Il travaille là-dessus depuis longtemps et ça fait un moment qu'il l'espérait. Il a de plus en plus confiance en la voiture. Il a été capable de rester calme et ce calme lui a permis d'être au top quand il fallait."

Enfin sur la plus haute marche du podium ?

"Je crois que je peux gagner, a assuré Carlos Sainz, premier Espagnol en pole position depuis Fernando Alonso, au Grand Prix d'Allemagne 2012. La vitesse a été là tout le week-end. Vu mon rythme en essais libres 2, nous devrions pouvoir nous accrocher. Bien sûr, Max et Charles vont me mettre la pression mais je suis prêt à saisir ma chance."

Dimanche, le Madrilène compte bien briser son autre plafond de verre. Cinq fois deuxième en course, il a vu la victoire de près en Italie en 2020, derrière Pierre Gasly (AlphaTauri), et pas plus tard qu'il y a deux semaines, dans les échappements de la Red Bull de Max Verstappen au Canada. La seule ombre qui plane sur son ambition est peut-être le statut de leader officieux de Charles Leclerc chez Ferrari. Mais on n'imagine pas les Rouges sacrifier sa course au profit du natif de Monte-Carlo. De toute façon, il ne tient qu'à lui d'éviter le plus frustrant des scénarios en prenant le large d'entrée.

