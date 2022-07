C'est un couac dont Mercedes se serait bien passé. En souffrance avec sa W13 mal née, l'écurie allemande n'avait jusqu'à présent pas eu à déplorer de raté important. Après sept ans de règne sans partage, la performance lui manque cette saison mais elle reste la seule du plateau, après neuf courses, à n'avoir affiché aucun abandon. Ses standards opérationnels demeuraient aussi à leur meilleur niveau jusqu'à ce samedi pluvieux de juillet, où elle a compromis la meilleure opportunité de Lewis Hamilton de réaliser sa première pole position de la saison.

Alors que la piste mouillée devenait de toute évidence de plus en plus rapide pour toutes les équipes, et que chaque pilote attaquait pour boucler son meilleur tour sous le drapeau à damier, l'équipe de Brackley a tout simplement demandé à son septuple champion du monde de stopper son effort dans son avant-dernier tour programmé, ce qui a eu pour conséquence de réduire le potentiel de sa Flèche d'argent dans l'ultime tentative.

"Je vais essayer de faire quelque chose de spécial"

"L'équipe a travaillé incroyablement dur pour apporter des mises à jour à la voiture et nous avons un tas de nouvelles pièces aérodynamiques et cela s'est amélioré, a commencé par raconter l'Anglais, octuple vainqueur de son Grand Prix national. Mais nous avons encore des rebonds dans les virages à grande vitesse, et c'est là où, en particulier Red Bull, se détache de nous."

"Sous la pluie, nous nous battions pour la première ligne, a-t-il poursuivi. Nous étions avec les meilleurs jusqu'à cet avant-dernier tour. Nous avons ralenti pour charger la batterie et passer en mode plus rapide pour le dernier tour, mais c'était juste au moment où la pluie a commencé à tomber plus fort et cela nous a coûté cher. J'avais tellement d'espoir, parce que nous avons cette foule incroyable et nous étions dans la bagarre, je me sentais bien."

"Nous avons une excellente voiture de course et la cinquième place n'est pas le pire endroit pour commencer, a-t-il tempéré. Lors des courses précédentes, j'aurais été satisfait de la cinquième place, mais c'est le Grand Prix de Grande-Bretagne, on espère plus. Je vais essayer de faire quelque chose de spécial pour dimanche. J'apprécie vraiment le soutien ici - les fans étaient incroyables."

Des W13 plus rapides en course ?

"Nous sommes déçus des positions finales car nous étions plus proches de la tête lors de la Q1 et la Q2, mais nous n'avons pas fait les tours lorsque les conditions étaient les meilleures, a regretté Andrew Shovlin, l'ingénieur en chef. Nous avons fait ralentir nos voitures dans l'avant-dernier tour en pensant que nous allions attaquer à la fin mais la pluie a repris un peu et nous n'avions tout simplement pas le rythme."

Les W13 sont donc compétitives sur piste mouillée autant que sèche, comme l'a fait remarquer le technicien. "Nous avons procédé à quelques changements depuis vendredi soir et les pilotes étaient beaucoup plus satisfaits de la performance de la voiture à grande vitesse lors des essais libres 3. Notre long run était correct vendredi, mais c'était dans les virages à grande vitesse que nous perdions du temps. J'espère donc que les améliorations avec le réservoir peu chargé vont se reporter sur les conditions avec le plein de carburant."

Mais là ne sont pas les seuls écueils rencontrés par les monoplaces grises et Toto Wolff a insisté sur le potentiel que renfermaient ses voitures. "Tout ne s'est pas bien passé en Q3, a reconnu le directeur d'équipe autrichien.George a bloqué les roues lors de son avant dernier tour et Lewis a eu des problèmes avec un écart entre les températures de frein et il a perdu de la température de pneus. C'est donc décevant d'être P5 et P8, et de ne pas avoir extrait tout le potentiel de la voiture. Nous avons fait de super relais vendredi et nous avons amélioré la voiture depuis vendredi. C'est le rythme de course qui compte ici et j'ai hâte de voir ce que ça va donner."

