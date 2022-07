Quelle course ! Les pilotes de tête nous ont offert un final mythique à Silverstone à coups de dépassements et de numéros de funambule. Le Grand Prix de Grande-Bretagne avait très mal débuté avec le crash effroyable dont a été victime Guanyu Zhou (Alfa Romeo). Il s'est magnifique bien achevé pour Carlos Sainz (Ferrari), vainqueur pour la première fois après 150 courses de F1. Sergio Pérez (Red Bull) et l'éternel Lewis Hamilton (Mercedes) complètent le podium.

Il aura dû attendre huit saisons et son 150e départ en F1 pour s'inscrire dans la longue lignée des vainqueurs de Grand Prix. Carlos Sainz (Ferrari) s'est imposé à Silverstone devant Sergio Pérez (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes) au terme d'une course absolument incroyable. Son premier succès aurait dû être l'information du jour si le Grand Prix de Grande-Bretagne n'avait pas été marqué par de multiples rebondissements.

De ce dimanche 3 juillet 2022, on retiendra surtout l'envol - au sens littéral - terrifiant de Guanyu Zhou (Alfa Romeo) à l'extinction des feux, parti s'encastrer dans le grillage du premier virage. Le Chinois a été percuté par George Russell (Mercedes) et s'est retrouvé sur le toit jusqu'au bac à graviers, où la voiture a décollé et terminé sa course au pied de la tribune dans un bruit assourdissant.

Ont succédé de longues minutes d'inquiétude, Zhou étant évacué conscient vers le centre hospitalier du circuit, comme Alexander Albon (Williams), victime collatérale. Si le premier a finalement obtenu le feu vert des médecins, le second aurait été évacué par hélicoptère vers l'hôpital de Coventry.

