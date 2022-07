Une piste lisse qui convient mieux à la W13 car elle permet de rouler près du sol. Et des améliorations (un aileron arrière avec plus d'appui et moins de traînée, nouveau plancher, nouveaux étriers, etc…) qui font le reste. Vendredi à Silverstone, Lewis Hamilton a enfin roulé dans la même classe que Ferrari, Red Bull, les écuries de référence de ce début de saison, et accessoirement McLaren. Avec un espoir raisonnable de remporter sa première victoire de la saison. Et même peut-être de signer sa première pole position en 2022, dès samedi.

Ad

Regardez le ePrix de Formule E de Marrakech en direct sur Eurosport samedi 2 juillet

Grand Prix de Grande-Bretagne Libres 2 : Sainz devant Hamilton et quatre écuries dans le Top 4 IL Y A 2 HEURES

"Mercedes améliorée, moral boosté... Hamilton peut gagner dans son jardin"

Battu de 0"532 par son ex-coéquipier Valtteri Bottas (Alfa Romeo) sur une piste mouillée en première session, le septuple champion du monde et héros local a manqué de décrocher la timbale pour 0"163 dans la seconde séance, seulement par Carlos Sainz (Ferrari) sur piste sèche. De quoi dresser un bilan beaucoup plus optimiste que lors des précédents vendredis.

"Ce fut une bonne journée, a réagi l'octuple vainqueur du Grand Prix de Grande-Bretagne. J'aurais aimé rouler plus en essais libres 1, mais ce beau temps ici le rend Silverstone si spécial car il peut pleuvoir à un virage et être sec ailleurs. C'était juste humide dans les virages 6-7 et 9 et sec partout ailleurs. On ne pouvait pas rester sur 'intermédiaire' et c'était trop mouillé pour les slicks. P2, c'est bon. Ça rebondit encore, plutôt pas mal. Pas nécessairement dans la ligne droite mais dans les virages c'est dur. Pas dur physiquement mais juste avec la voiture."

La rigidité de voiture toujours en question

"Il y a encore du travail, mais cela ressemble à une petite avancée, a-t-il poursuivi. On ne peut tout simplement pas conduire de la même manière sur ce circuit avec cette voiture si rigide et qui rebondit autant. Mais ça reste fun dans Maggotts, Becketts et aussi Stowe. C'est énorme, ce sont mes virages favoris !"

"Russell qui domine Hamilton en qualifications, c'est la grosse surprise du début de saison"

"La plupart du marsouinage est dû à la rigidité de la voiture, a détaillé l'Anglais de 37 ans. Les nouvelles pièces n'avaient rien à voir avec la tenue de route, mais juste avec la force d'appui. C'est difficile de les évaluer en venant d'un circuit de Montréal si différent, avec ses virages lents comparés à ceux de vitesses moyenne à élevée ici ; d'appui faible à gros appui. Le bitume est plus lisse que ceux que nous avons eu dernièrement et c'est mieux pour nous de manière générale."

La victoire est-elle possible ? Lewis Hamilton y répond de façon indirecte en soufflant : "La foule me donne de l'espoir !"

"Nous avons manifestement fait un pas en avant car ne nous sommes normalement pas près de la première place le vendredi, a confirmé l'ingénieur Andrew Shovlin. Je suppose que Ferrari et Red Bull ont de la réserve mais notre travail sur long relais était aussi encourageant. Normalement, nous sommes de 5 à 7 ou 8 sixièmes sur long relais, mais pas là. Ça vient probablement du circuit qui convient à notre voiture. Il reste du travail mais les nouveautés nous amènes dans la bonne direction."

Un gros rythme en course

En revanche, George Russell a pour une fois paru nettement moins à son avantage vendredi. Et la raison n'est pas technique. Mercedes a testé beaucoup de pièces expérimentales sur la W13 depuis le début de la saison, principalement sur la machine de Lewis Hamilton, qui a exprimé le souhait de faire une pause, et demandé à son coéquipier de prendre le relais en seconde partie de saison. Les W13 étaient dans la même figuration car le plus important était de mesurer l'effet des nouvelles pièces.

"Les voitures étaient identiques aujourd'hui, a révélé Andrew Shovlin. Nous voulions étudier les deux types de pneus. George avait les 'dur' et a eu du mal à trouver l'adhérence. Les conditions plus fraîches l'ont fait reculer (dans la hiérarchie). Mais sur long run, ça s'est bien mis. Leurs réglages étaient un peu différents."

"J'ai galéré avec peu d'essence comparé à Lewis, qui a fait des tours très rapides, a raconté George Russell. Une fois que nos pneus étaient à température, nous avons montré un bon rythme par rapport aux Ferrari et nous progressions tour après tour. Nous devons comprend pourquoi nos temps au tours en condition de course sont plus rapides que pour la qualification. Nous ne parvenons pas à monter les pneus en température pour le tour unique. En course, nous sommes dans la bonne fenêtre. Nous savions que ce serait différent de Bakou et Montréal, et que ce serait un challenge dans les rapides. Et Copse, Maggotts et Becketts ont prouvé ça : la voiture rebondissait. Mais nous n'avons plus de marsouinage dans les lignes droites."

Grand Prix de Grande-Bretagne Quatre GP pour des points ou la porte, l'ultimatum de Haas à Schumacher IL Y A 4 HEURES