Lewis Hamilton a encore fait chavirer Silverstone dimanche , et c'est bien ce genre de moments, cette relation spéciale avec son public, qui le font encore avancer à 37 ans et entretiennent la flamme dans cette saison difficile, au crépuscule de sa carrière. L'Anglais avait évoqué vendredi une foule qui lui "donne de l'espoir" pour réaliser quelque chose d'unique ce week-end.

Ad

Regardez le Tour de France en direct sur Eurosport

Grand Prix de Grande-Bretagne "Je suis très, très déçu" : Leclerc désavoué deux fois par Ferrari et en colère IL Y A 2 HEURES

Elle l'a acclamé lors de son dépassement sur Sergio Pérez (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari) au 45e des 52 tours dimanche, au début d'un mano a mano étourdissant. Il venait de passer le Mexicain et le Monégasque pour la deuxième place, et n'avait plus qu'à aller chercher le leader, Carlos Sainz (Ferrari).

La suite du scénario n'a pas comblé le public, qui rêvait d'une neuvième victoire-record, sur un même circuit ou dans un même Grand Prix. Car "Checo" Pérez et "Charlot" sont repassés au tour suivant, et l'as à la Flèche d'argent n°44 s'est ensuite épuisé à repasser le pilote de la SF75 n°16. Car celui de la RB18 n°11 l'avait oublié pour de bon.

"Ils étaient trop rapides"

Dans Copse et un peu partout, la bataille fut fabuleuse entre la Mercedes et la Ferrari. Loin des afters polémiques de l'accrochage avec Max Verstappen (Red Bull) en 2021, et d'une issue toute aussi heureuse face à la "rossa". "King Lewis" a fini par avoir le dernier mot et apparaître la dixième fois de suite (!) sur le podium à Silverstone.

"Tout d'abord, merci à tous pour le soutien incroyable ici, s'est-il exclamé à l'arrivée, sous les acclamations. On ne voit pas ça ailleurs dans le monde, c'est le plus grand groupe que l'on puisse voir. J'ai tout donné. J'ai essayé de chasser les Ferrari mais félicitations à Carlos."

"A la fin, j'étais dans la bagarre mais ces gars (Sainz et Pérez) étaient trop rapides, a-t-il poursuivi. Je suis si reconnaissant du travail réalisé par le team qui a apporté des améliorations à la voiture ici. On s'est encore rapproché, on doit donc continuer de pousser."

"Charles a fait un super boulot"

En prolongeant son premier relais, car ses pneus "medium" de respectivement 13 et 8 tours par rapport aux Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc, il a même mené pour la première fois une course en 2022, ce qui a nourri ses espoirs de triomphe. Au 40e des 52 tours, il a profité d'une intervention de la voiture de sécurité pour chausser des "tendre", mais, c'est assez flou pour lui, il ne sait pas si réellement cet événement a changé sa course. Aurait-il pu reprendre Sergio Pérez sur la fil, fort de pneus "dur" plus frais que ceux de l'Espagnol ? Rien n'est moins sûr. "Le rythme avec les deux types de gommes était bon", a-t-il précisé ; même si on s'attendait à mieux par rapport à Charles Leclerc.

Mais ce qu'il retiendra, c'est bien son duel avec le Monégasque. "Charles a fait un super boulot, c'est un pilote très sensible, a apprécié le septuple champion du monde sur Sky Sports. C'est clairement très différent de ce que j'ai vécu l'année dernière. A Copse, par exemple, nous sommes passés à deux (de front) sans aucun problème. Quelle bataille ! Ce fut un week-end incroyable."

"C'était incroyable, a précisé le champion du monde à Canal+. On se serait cru dans une course de kart. C'est ce qui se passe dans les courses de kart : ça bataille avec tout le monde. Et ça, ça doit être la Formule 1, la Formule 1 à son meilleur. J'étais content car ça faisait longtemps qu'on n'y avait plus été."

"J'aime à penser que nous sommes à un tournant"

"C'est un énorme bonus pour nous d'être sur podium et je suis heureux que tout le monde soit sain et sauf après le gros accident du départ", a-t-il ajouté. Son Alfa Romeo déséquilibrée, Guanyu Zhou est parti dans un effrayant tonneau qui s'est achevé derrière un mur de pneus et des grillages. Et Alexander Albon (Williams), heurté par l'Aston Martin de Sebastian Vettel, a été dirigé vers l'hôpital de Coventry pour des examens complémentaires.

Seul à l'arrivée car la W13 de George Russell était trop endommagée pour être au second départ, Lewis Hamilton a montré que sa machine ne rebondissait pas dans tous les sens sur un circuit lisse comme Silverstone, ce qui constitue une motivation pour lui et toute son équipe pour la suite.

"J'aime à penser que nous sommes à un tournant, a-t-il dit. Nous avons encore du travail à faire, mais merci pour l'équipe. Nous avons besoin de plus. Je suis reconnaissant d'être de retour dans le combat. Pendant un certain temps, ça sentait bien la victoire. Un tas de choses se sont un peu liguées contre nous."

Optimisme prudent

"Nous avons vu un peu de lumière au bout du tunnel à Barcelone, puis nous avons eu du mal sur trois circuits urbains, donc je ne veux pas trop parler de nous ou être trop pessimiste, je préfère être prudent, a tempéré Toto Wolff, le directeur d'équipe. Nous avons notre problème persistant de tenue de route pendant les trois jours, ce qui est un centre d'attention pour nous, mais nous avons montré un rythme soutenu ce week-end, ce qui est agréable et nos améliorations ont semblé bien fonctionner."

Preuve que l'envie était là, Lewis Hamilton a aussi réalisé le meilleur tour lors du dernier tour, pour prendre le point bonus. Le podium de Montréal n'était pas une simple circonstance. Lewis Hamilton a pris date pour la suite.

Grand Prix de Grande-Bretagne Libres 2 : Sainz devant Hamilton et quatre écuries dans le Top 4 01/07/2022 À 16:15