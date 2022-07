Formule 1

Le "ballet Hamilton-Leclerc" mais pas que… Silverstone a été un régal : "La quintessence de tout ce que l’on aime en F1"

GRAND PRIX DE GRANDE-BRETAGNE - Grand dimanche de F1, à Silverstone. Débutée par un accident spectaculaire mais sans gravité de Guanyu Zhou, la course a été haletante. Nos "Fous du Volant" Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta parlent du duel chevaleresque entre Lewis Hamilton (3e) et Charles Leclerc… mais pas seulement. Si ce GP a été aussi abouti, c’est notamment grâce au circuit, selon eux.

00:07:50, il y a une heure