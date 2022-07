Formule 1

Vidéo - Grand Prix de Grande-Bretagne : l'accident fou de Guanyu Zhou à Silverstone

Plus de peur que de mal et tant mieux : Guanyu Zhou a été victime d'un incroyable accident, dimanche au départ du Grand Prix de Grande-Bretagne. Percutée par George Russell, son Alfa Romeo s'est retournée à vive allure avant de finir sa course dans les grillages, non sans être passée au-dessus des pneus. Sauvé par le halo, le pilote chinois "va bien". Retour en images sur un crash dingue.

00:00:50, il y a 29 minutes