Il avait piloté malade tout le week-end du Grand Prix d'Allemagne. Sorti épuisé le dimanche, avec finalement deux points miraculeux suite aux pénalités infligées aux Alfa Romeo, Lewis Hamilton avait "tout annulé" pour récupérer. Il a confié en arrivant en Hongrie, théâtre du dernier Grand Prix avant la trêve, avoir dormi pendant trois jours sans se sentir encore à 100% au moment de reprendre le volant. Il a pourtant fait impeccablement le job lors des essais libres 1, et plus que sa part même.

Chronométré en 1'17"233 en pneus "tendre" sur une piste encore sale mais par des conditions météo clémentes - 24°C dans l'air, 35°C sur la piste -, le quintuple champion du monde a bouclé 41 tours du tourniquet de la banlieue de Budapest, un programme chargé qui s'explique par le fait qu'il a dû reprendre une partie du travail de son coéquipier Valtteri Bottas, bloqué au stand après deux tours de reconnaissance suite à la détection d'un problème sur son moteur, dont l'équipe a commencé le changement.

Gasly dans le Top 4

Dotée du meilleur châssis après la Flèche d'argent, la Red Bull RB15 a permis à Max Verstappen de s'approcher à 0"165 du numéro 1 mondial. Non sans heurts : le Néerlandais est parti deux fois en tête-à-queue à cause d'un train arrière qu'il a qualifié de "sensible". Pour la deuxième place, il n'a battu la Ferrari de Sebastian Vettel que de 0"001, alors que son coéquipier, Pierre Gasly, a débuté son week-end avec une quatrième place, à 0"449.

Kevin Magnussen (Haas) cinquième, Charles Leclerc (Ferrari) a complété le Top 6 devant la Renault de Nico Hülkenberg (7e), dont l'avenir s'est assombri en raison de son accident à Hockenheim, les McLaren de Lando Norris (8e) et Carlos Sainz (9e), et l'Alfa Romeo de Kimi Räikkönen (10e).