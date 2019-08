Libres 3 : Hamilton, Verstappen et Vettel dans un mouchoir

On en pouvait espérer meilleur verdict pour "vendre" la dernière séance de qualification de la saison avant la traditionnelle trêve de la Formule 1, dimanche au soir de ce Grand Prix de Hongrie. Lewis Hamilton (Mercedes) a établi le meilleur temps des essais libres 3, samedi au Hungaroring, avec un chrono-record de 1'16"084 qui ne lui a permis de battre Max Verstappen (Red Bull) et Sebastian Vettel (Ferrari) de respectivement 0"013 et 0"082.

La dernière heure de préparation à la 11e séance de qualification 2019 a été amputée de ses dix premières minutes, délai nécessaire pour finir de nettoyer les virages 4 et 5 du circuit de la banlieue de Budapest, couvert d'huile suite à la casse du moteur du Suisse Ralph Boschung (Trident), lors de la Course 1 de Formule 2.

Valtteri Bottas (Mercedes) cinquième tempsà 0"271, Charles Leclerc (Ferrari) s'est tenu un peu en retrait, à 0"308, et plus encore Pierre Gasly (Red Bull), sixième à 0"600.