Avantage Mercedes, inconnue Racing Point, joker Ferrari : le GP en questions

GRAND PRIX DE HONGRIE - Quand est-ce que Lewis Hamilton (Mercedes) s'est loupé pour la dernière fois en partant de la pole position ? Qu'est-ce que peuvent espérer les pilotes Racing Point en partant de la deuxième ligne ? Et quelles sont les chances de voir les Ferrari sur le podium. Tentatives de réponses.

Depuis quand Lewis Hamilton n'a-t-il plus perdu le bénéfice de sa pole ?

Depuis le premier Grand Prix de 2019, à Melbourne. L'Anglais avait perdu sa première place sur la grille au démarrage, au profit de Valtteri Bottas. Il avait terminé deuxième.

La dernière fois qu'il a perdu du terrain dans le premier tour d'un Grand Prix sans partir en tête, c'était à Mexico (-2 positions), soit cinq courses.

La pole position est-elle un avantage ?

Pas vraiment : dans cinq cas seulement, le poleman de ce GP a gagné depuis 2005. En revanche, le futur vainqueur part du Top 4 depuis 2007.

Est-ce gagné d'avance pour Mercedes ?

Non, mais on peut évidemment redouter un cavalier seul des W11 de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, respectivement en pole position et en deuxième position au départ. D'autant qu'ils partent en "medium", l'option idéale pour pousser le premier relais le plus loin possible. La raison est simple : la piste est peu agressive cette année pour les pneus en raison des températures relativement basses à Budapest (20°C dans l'air et 26°C sur la piste samedi contre 30°C et 49°C en moyenne habituellement).

Le Britannique et le Finlandais ont vraiment de quoi verrouiller cette course à un arrêt.

Racing Point peut-elle gagner ?

L'écurie de Lawrence Stroll deviendra la favorite pour la victoire s'il arrive quelque chose aux Mercedes. Plus sûrement, elles seront candidates au podium si Lance Stroll et Sergio Pérez parviennent à résister aux attaques des Ferrari en "tendre" lors des deux premiers tours.

Quelles places peuvent espérer les Ferrari ?

P5 et P6 a minima, car Max Verstappen ne paraît pas en mesure de trouver ce qui rend l'équilibre de sa Red Bull si instable, et use donc plus ses pneus. Pour le podium, ce sera plus dur, mais rien d'impossible car Lance Stroll n'est jamais parti d'aussi haut et Sergio Pérez sort de deux fins de Grands Prix mal gérées.

Qui a fait les meilleurs départs cette année ?

Antonio Giovinazzi : l'as d'Alfa Romeo a gagné quatre places lors de chaque départ à Spielberg. Et il y a des chances qu'il garde ce titre puisqu'il part avant-dernier.

Renault peut-il placer ses voitures dans les points ?

Oui, car le temps ne mettra pas à mal le refroidissement de la RS20, qui a coûté un retrait à chaque pilote à Spielberg.

Y a-t-il beaucoup de dépassements au Hungaroring ?

Les statistiques depuis trois ans sont dans une petite moyenne, avec 10 manœuvres décisives en 2017, 20 en 2018 et 27 en 2019.

Pleut-il souvent au Hungaroring ?

Non. La pluie s'est invitée trois fois dans l'histoire du Grand Prix : en 2006, 2011 et 2014.

Est-il aisé de dépasser ?

Oui, à condition d'avoir le DRS actif. 26 des 27 dépassements en 2019 ont été réussis aileron arrière ouvert.

Quel record Hamilton peut égaler ?

Celui des 8 victoires sur un même circuit que Michael Schumacher a établi à Magny-Cours.

