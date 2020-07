Gasly reste sur sa faim, Ocon et Grosjean plutôt satisfaits

GRAND PRIX DE HONGRIE - Après une première journée d'essais libres perturbée par la pluie, les pilotes français ont dressé un bilan contrasté vendredi. Si Pierre Gasly n'a pas caché sa frustration puisqu'il n'a pas pris part aux libres 1, Esteban Ocon s'est dit heureux de la performance de sa voiture, tout comme Romain Grosjean, une fois n'est pas coutume, à l'aise sous la pluie.

Pierre Gasly (Alpha Tauri), pas de temps en essais libres 1, 6e des essais libres 2 :

"Ca n'a pas été une journée très productive pour nous. On n'a pas pu rouler le matin à cause d'un problème (de moteur, ndlr) qui nous a coûté pas mal de temps. L'après-midi, il pleuvait, donc nous n'avons fait que quelques tours, ce qui n'est clairement pas idéal en n'ayant pas roulé le matin. Il y a encore une séance d'essais demain (samedi) qui devrait être sèche, cela devrait nous permettre de régler la voiture pour les qualifications. On va travailler avec les données de Daniil (Kvyat, son équipier, ndlr) pour essayer de faire mieux demain (samedi)."

Esteban Ocon (Renault), 10e des essais libres 1, pas de temps en essais libres 2 :

"La première séance s'est bien déroulée et nous avons effectué notre programme sans souci. Nous pouvons voir que la voiture fonctionne plutôt bien, mais nous pouvons améliorer certains détails, comme toujours le vendredi. Nous avons constaté que nous disposons d'une monoplace assez rapide mais nous devrons le confirmer demain (samedi) quand les choses compteront véritablement. Pour le moment, c'est un bon début de week-end, je suis à l'aise dans toutes les conditions et nous verrons quel temps nous aurons demain (samedi) et dimanche."

Romain Grosjean (Haas), 14e des essais libres 1, 8e des essais libres 2 :

"C'était la première fois de la saison que je pilotais sous la pluie cet après-midi, vu que je n'ai pas pu participer aux qualifications la semaine dernière en Autriche. J'ai fait quelques tours et la voiture était bien, ce qui est une bonne chose. La matinée s'est bien passée aussi. Nous étions plus compétitifs qu'en Autriche (...) Globalement, je suis satisfait de la voiture. Elle a quelques limitations mais on a changé quelques réglages et ça va dans le bon sens (...) La météo pour le reste du week-end est incertaine mais je pense que nous sommes prêts pour la plupart des cas."

