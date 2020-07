Libres 1 : Un Top 4 avec Mercedes et Racing Point

GRAND PRIX DE HONGRIE - Lewis Hamilton (Mercedes) a dominé la première session d'entraînement sur le circuit situé à Mogyord, vendredi, devant son coéquipier Valtteri Bottas et les Racing Point de Sergio Pérez et Lance Stroll.

Lewis Hamilton a démarré fort au Hungaroring, vendredi. Non seulement le Britannique a posté le meilleur tour à bord de sa Mercedes, en 1'16"003, mais il était en pneus "dur", sur ce circuit peu utilisé dans l'année et traditionnellement en déficit de grip le premier jour. Preuve qu'il avait de sa marge, le septuple vainqueur du Grand Prix de Hongrie a roulé 0"086 plus vite que son coéquipier, Valtteri Bottas, qui était en "medium" au moment de son chrono le plus compétitif.

Sur ce tracé qui lui fait penser à une piste de karting, Lewis Hamilton a laissé Sergio Pérez à une demi-seconde (0"527), et l'autre pilote Racing Point, Lance Stroll, à presque une seconde (0"964). Tous deux étaient en "tendre".

Daniel Ricciardo (Renault), cinquième à 1"197, devance les pilotes Ferrari, Sebastian Vettel (1"235) et Charles Leclerc (1"401), qui ont choisi comme lui les "medium".

Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris (McLaren) et Esteban Ocon (Renault) sont les autres pilotes figurant dans les dix premiers.

Peu d'incidents sont à rapporter à l'issue de cette séance, à part un tête-à-queue de Robert Kubica, remplaçant pour cette séance de Kimi Räikkönen chez Alfa Romeo, et l'absence de roulage de Pierre Gasly à cause d'un problème sur le Honda de son AlphaTauri.

