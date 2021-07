L'incident entre Lewis Hamilton et Max Verstappen à Silverstone fera date. Mais il n'a toujours pas connu son réel dénouement. Dix jours après l'accrochage entre les deux pilotes au tout début du deuxième tour du Grand Prix de Grande-Bretagne, à Silverstone, dans le virage de Copse, la Fédération internationale de l'Automobile a annoncé qu'elle allait recevoir les membres de Red Bull et Mercedes lors d'une audience officielle.

Celle-ci concerne la requête en révision déposée par Red Bull au sujet de la pénalité de dix secondes reçue par le Britannique. La réunion se tiendra, elle, le jeudi 29 juillet, soit la veille du week-end du Grand Prix de Hongrie qui se disputera ce week-end sur le circuit du Hungaroring. Elle aura lieue par visio-conférence en présence de trois personnes par écurie.

Une requête déposée le 23 juillet par Red Bull

Dans un communiqué transmis ce mardi, la FIA a annoncé avoir accédé à la requête en révision de Red Bull. L'écurie au taureau a pris son temps pour analyser l'incident entre son pilote, Max Verstappen, et Hamilton, et déposé sa requête le vendredi 23 juillet dernier. Considérant le septuple champion du monde comme "l'agresseur", elle souhaite une sanction plus forte que les dix secondes données par la direction de course lors de la course. Celle-ci avait été remportée par Hamilton.

"En accord avec l’Article 14 du Code sportif international, et à la suite d’une demande de révision par Red Bull Racing datant du 23 juillet, le team manager et d’autres témoins comme peut le demander le compétiteur, jusqu’à trois personnes incluant le team manager, devront apparaître en vidéo conférence à 16 heures, jeudi 29 juillet 2021", a fait savoir la FIA dans son communiqué.

