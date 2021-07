Grand Prix de Hongrie

Le concert de sifflets à l'arrivée de Lewis Hamilton, après une séance de qualifications maîtrisée, n'a échappé à personne. Le poleman est même revenu sur les huées lors de son interview au micro de Johnny Herbert. Dans un climat encore tendu, forcément, après l'incident entre le Britannique et le Néerlandais en Grande-Bretagne, le public n'a que peu goûté au jeu de dupes du premier sur le second avant la dernière tentative en Q3. Alors, une fois les monoplaces rangées, tout le monde avait son avis sur la question, à commencer par Helmut Marko. Comme bien souvent, le conseiller de Red Bull a aiguisé sa lame.

"Nous savions qu'Hamilton était très, très rapide, a concédé le conseiller autrichien de Red Bull Racing, dans un premier temps à ServusTV. Nous pensions pouvoir rattraper au moins Bottas dans le dernier tour rapide, mais la tactique d'Hamilton, qui lui a valu un superbe concert de sifflets de la foule, a empêché Max de réaliser un autre temps rapide." Avant de conclure, au micro de Sky : "D'un point de vue sportif, je ne pense pas que c'est quelque chose de juste, mais nous devons en tenir compte."

L'apaisement avant la bataille ?

Christian Horner, adapte lui aussi des sorties acides, pense le contraire. "C'est un jeu. (Hamilton) avait le droit de le faire grâce à sa position sur la piste", a réagi le directeur d'équipe de Red Bull, pourtant très virulent depuis Silverstone à l'égard du septuple champion du monde et de son écurie.

Mais la hache de guerre a été définitivement enterrée par le principal intéressé. Verstappen, qui prendra le départ depuis la deuxième ligne, a analysé honnêtement la situation : "Mes pneus étaient froids et cela n'a pas vraiment aidé, mais je n'aurais pas pu trouver quatre dixièmes. "Plus tard, en conférence de presse, il a également demandé l'arrêt de ces "p**** de questions tout le temps", à propos de cette rivalité. Malgré l'apaisement prôné par le Batave, le départ du Grand Prix sera très attendu et observé. D'autant plus que les Red Bull ont signé un coup tactique en chaussant des gommes 'tendre' en Q2, Verstappen signant le meilleur chrono en 1'15''650. Une stratégie différente de celle des Flèches noires, seules monoplaces du Top 10 à conserver les 'medium'.

"Les 'tendre' nous donnent une bonne opportunité au départ"

Car malgré la bonne forme du Néerlandais vendredi en essais libres 1, l'écurie de Milton Keynes était bien en retrait par rapport à Mercedes sur le brûlant tourniquet hongrois. "Nous étions un peu en retard tout le week-end, notamment lors de cette qualification, a admis le Néerlandais. Mais nous sommes toujours dans le coup avec cette troisième place." Les 'tendre' peuvent-ils lui permettre de surprendre Hamilton et Bottas à l'extinction des feux ? "Il va faire très chaud demain, donc nos montures ne vont pas durer aussi longtemps que les Medium, mais cela nous donne une bonne opportunité au départ." Hamilton a remporté une bataille, mais pas la guerre...

