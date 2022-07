Christian Horner est un patron d’écurie heureux. A la moitié de la saison de F1, il voit son pilote Max Verstappen, champion du monde en titre et vainqueur du récent Grand Prix de France, posséder une avance de 63 points au championnat sur son plus grand rival, le pilote Ferrari Charles Leclerc. Du côté du classement des constructeurs, Red Bull est également en avance de 56 points sur l’écurie italienne.

Ad

"Il y a un respect entre les deux équipes, qui sont extrêmement compétitives. Nous sommes en tête à tête à chaque course, mais il y a un véritable respect entre les pilotes et les équipes, c’est bon à voir", dit le patron de l’écurie liée à la marque de boissons énergisantes. C’est donc le sourire aux lèvres qu’il s’est confié à Eurosport Grande-Bretagne , sur les défis à venir, et surtout, sur la concurrence qui l’oppose cette année à Ferrari., dit le patron de l’écurie liée à la marque de boissons énergisantes.

Grand Prix de Hongrie "Super Max !" : Comment la chanson de Verstappen est passée de l'anonymat au succès IL Y A 5 HEURES

"Les deux Mercedes ont devancé une Red Bull à la régulière, ça marque un avant et un après en 2022"

Sans oublier de lâcher une petite pique à son ancien rival, Toto Wolff, le patron de l’écurie Mercedes : "Certainement, aujourd’hui, il y a une compétition qui s’est concentrée sur ce qui s’est passé sur la piste. Il n’y a pas eu beaucoup de politique et de co*****es sur tout ce qui arrive hors du circuit", affirme Horner, en pensant aux nombreuses anicroches qui a opposé les Autrichiens et les Allemands, alors que Lewis Hamilton et Verstappen se sont battus pour le titre jusqu’au dernier virage de la saison.

Toto Wolff et Christian Horner Crédit: Getty Images

Horner, en revanche, se montre beaucoup plus prompt à complimenter la Scuderia : "Ferrari a une voiture géniale. Je pense qu’ils sont un peu meilleur que nous sur les virages. Nous avons une voiture qui est aérodynamique et qui va donc plus vite en ligne droite. Nous avons donc une façon différente d’aborder les circuits, mais cela finit souvent avec un temps au tour similaire. Ça a été très serré à presque toutes les courses qui ont eu lieu jusqu’ici", rappelle le dirigeant de 48 ans.

"L'erreur de Leclerc vient peut-être aussi d'un surcroît de pression de Red Bull"

"Tout ce qui compte, c’est qui va faire le moins d’erreur le jour J, le type de pneu utilise, la température, les arrêts au stand, la stratégie, c’est crucial", explique aussi Horner. Alors que son équipe semble plus que jamais en position de réaliser un nouveau doublé, le patron de Red Bull tient à mobiliser ses équipes, avant le prochain Grand Prix de ce week-end en Hongrie. "Je pense que nous avons peut-être mieux saisi nos opportunités lors de cette première moitié de l’année, mais je m’attends à ce que ce soit encore très serré jusqu’à la fin".

Grand Prix de France Bonus-malus : Verstappen seul au monde, Leclerc et Ferrari à l'envers, Alpine brille à domicile 24/07/2022 À 21:34