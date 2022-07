A quelle heure débute la course ?

15h00. Pour 70 tours.

La pole position est-elle un avantage au Hungaroring ?

Pas vraiment, contrairement à ce que l'on pourrait penser. L'homme de la pole position a gagné 16 fois en 36 éditions.

Russell (Mercedes) réussit-il ses départs de la grille ?

Cette année, oui. Le Britannique est une valeur sûre dans cette phase critique. Compte tenu des ses positions hautes sur la grille, il fait mieux que tenir son rang : il a gagné 5 fois des positions au départ cette année (dont un +5 dans la cohue d'Imola) et il a conservé sa place de départ à 5 autres reprises dans le 1er tour. Pour une perte (-3 à Miami) et une non-participation au 2e départ à Silverstone. Bref, il ne craque pas sous la pression.

Quelle stat rend Russell (Mercedes) optimiste à propos du départ ?

Depuis que Nico Rosberg s'est fait subtiliser l'avantage de sa 1re place sur la grille par Lewis Hamilton en 2016, le poleman a tourné viré en tête au coup d'envoi.

Où en est-on de la malédiction du nouveau poleman ?

Elle a pris fin à Silverstone ! Fini le nouveau poleman qui ne gagne jamais. Depuis Pastor Maldonado (Williams), à Montmelo en 2012, c'était l'échec permanent. Mais Carlos Sainz (Ferrari) a tordu le cou à cette stat en l'emportant le 4 juillet en Angleterre.

Quelle stratégie pour Ferrari ?

Avant les premiers essais, Charles Leclerc avait déjà dans l'idée de tout faire pour gagner, afin de (re)commencer à prendre des points à Max Verstappen. Il part 3e, sur la partie propre de la grille, mais derrière Carlos Sainz, qui n'a pas l'intention de jouer les seconds rôles. La bataille est ouverte chez les Rouges, mais la Scuderia sera peut-être obligée de faire un choix dans l'optique de battre George Russell (Mercedes), dans un match à deux contre un.

Cependant, Laurent Mékiès, directeur de la compétition au sein de la Scuderia, a indiqué que la préoccupation de l'équipe sera tournée vers Red Bull, 10e et 11e sur la grille avec Max Verstappen et Sergio Pérez. "Nous serons très focalisés sur les positions des Red Bull, a dit le Français. Ils vont démarrer loin, mais nous sommes sans illusion : elles seront rapides. Il est possible que nous voyions une voiture de sécurité et qu'elles soient juste derrière nous."

De ce côté-là, rien de grave dans le marbre : la voiture de sécurité n'est intervenue que deux fois lors des cinq éditions organisées depuis 2017.

Le problème de moteur de Verstappen (Red Bull) est-il réglé ?

Oui. "C'était un problème mécanique. Nous devons remplacer une pièce avant la course, sans être sanctionnés", a indiqué le conseiller special Helmut Marko, à Auto, Motor und Sport.

Alpine a-t-elle de la réserve ?

Les Bleus ont réalisé un beau tir groupé avec Esteban Ocon, vainqueur au Hungaroring en 2021, 5e et Fernando Alonso, 6e, et l'objectif est de battre la McLaren de Lando Norris. A entendre le Français, ce n'est pas gagné. "Nous sommes une nouvelle fois devancés par Lando [Norris], qui semblait légèrement plus rapide que nous aujourd'hui", a-t-il constaté.

Mais pour "Nando", c'est tout vu : la MCL36 n°4 n'a rien à faire devant lui. Auteur du 2e temps en Q2 avant de rester dans son garage, il pensait se qualifier "un peu plus haut dans la hiérarchie" en Q3. Objectif de l'équipe : laisser les deux machines de Woking derrière les deux A522. Ce qui serait un progrès de plus par rapport au Castellet.

Quel problème risque encore de perturber le déroulement de la course ?

Le jugement des limites de piste. La direction de course à la FIA a retiré un chrono à Sergio Pérez en Q2, ce qui l'a obligé à passer un autre train de pneus neufs. Avant que l'instance ne réalise son erreur et ne redonne son temps à "Checo". "La Formule 1 est un business à un milliard et ils ne peuvent pas cerner les limites de la piste correctement. C'est la troisième fois de suite que ça arrive, après l'Autriche et la France", a fait remarquer l'Autrichien de 79 ans à Auto Motor und Sport.

Quelle stratégie pour la course ?

Pirelli note que le rafraîchissement de la température ambiante peut remettre le mélange "tendre" dans le jeu, pour un ou deux arrêts.

George Russell n'en revient pas : il a décroché sa première pole en F1 au Hungaroring lors du GP de Hongrie 2022 Crédit: Getty Images

