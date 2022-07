Un désastre, ni plus ni moins. C'est d'ailleurs la parole qui revient le plus ce dimanche après-midi sur les sites des principaux médias italiens, incrédules après le nouveau sabordage de la Scuderia Ferrari. Difficile qu'il en soit autrement, non ? En tête du Grand Prix de Hongrie après un superbe dépassement sur George Russell, Charles Leclerc a finalement dû se contenter d'une bien triste sixième place après avoir monté les pneus durs. Un choix surprenant - et fatal - dont s'est défendu Mattia Binotto, le team principal de la Scuderia.

"On s'attendait à un autre résultat, la voiture n'a pas fonctionné aujourd'hui, a-t-il expliqué au micro de Sky Italia. J'entends parler de stratégies, de pneus etc... Je pense que ce n'est pas un problème de stratégie, mais d'une voiture qui n'a pas performé aujourd'hui. Carlos a fait la même stratégie que Lewis Hamilton et il est arrivé derrière en partant devant (4e, quand Hamilton a terminé 2e, ndlr). Aujourd'hui, dans ces conditions, Ferrari n'a pas performé. Tu peux mettre les pneus que tu veux, nous n'avancions pas."

Le problème le plus gros, c'était la performance

S'il a reconnu que tout n'a pas été "parfait" dans les stratégies, Binotto, très critiqué par les tifosi, a insisté sur le manque de performance de sa SF-75. "Rien n'a fonctionné. Avant d'analyser les stratégies, nous allons voir pourquoi la voiture n'était pas performante. C'est la première fois que ça arrive cette saison. Je n'ai pas encore la réponse, quelque chose n'a pas marché", a-t-il lâché. Avant de s'agacer face aux relances du commentateur de la chaîne transalpine.

"Aujourd'hui, en premier lieu et en tant que responsable de l'équipe, je dois analyser la performance. La stratégie vient plus tard. Le problème le plus gros, c'était la performance", s'est justifié Binotto, pas vraiment en accord à ceux qui pointent du doigt uniquement sur une stratégie défaillante. "Je pense qu’aujourd’hui, nous sommes un peu perplexes, nous nous attendions à un bon rythme de course à partir de vendredi. La température plus basse et l’état de la piste ont changé. Il se passe quelque chose avec la voiture et les pneus", a confirmé Carlos Sainz, quatrième à l'arrivée.

"L'erreur de Leclerc vient peut-être aussi d'un surcroît de pression de Red Bull"

Lui aussi interrogé par la chaîne transalpine, Charles Leclerc a toutefois coupé court au débat : "Impossible d’éviter les pneus durs ? Ce n’était pas impossible, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Nous discuterons pour progresser car nous devons progresser mais maintenant… Stop”, a prévenu celui qui est désormais relégué à 80 points de Max Verstappen au classement des pilotes. Les vacances seront animées chez Ferrari.

