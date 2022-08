Grand Prix de Hongrie

Cavallino, vrai patrimoine national de l'autre côté des Alpes, malmené par des stratégies défaillantes. De Monaco au Hungaroring, en passant par Silverstone, ces dernières commencent à être nombreuses. Un conseil à Mattia Binotto pour son premier jour de vacances : ne pas lire la presse de son pays. Celui qui a tenté une défense quelque peu balbutiante , dimanche, après les erreurs de la Scuderia Ferrari en Hongrie, n'y trouverait pas de quoi se consoler. En effet, nos confrères transalpins sont visiblement lassés de voir le, vrai patrimoine national de l'autre côté des Alpes, malmené par des stratégies défaillantes. De Monaco au Hungaroring, en passant par Silverstone, ces dernières commencent à être nombreuses.

"C'est un désastre rouge", titre La Gazzetta dello Sport ce lundi, parlant d'un choix de pneus "incompréhensible" qui vient annihiler les espoirs de titre de Charles Leclerc. "Tellement de courses gâchées par des erreurs de pilote, du box et de stratégie... Ainsi, le Mondial n'est pas un exploit, mais un miracle", écrit le quotidien rose, qui se demande toutefois pourquoi le pilote monégasque "n'a pas imposé son choix" pour éviter les pneus durs. "Ces trois semaines vont lui servir à prendre conscience de l'importance de son rôle (...) Pourquoi il ne s'est pas opposé à cette stratégie comme Sainz à Monaco ?", s'interroge le média.

Sauvez le soldat Leclerc

Après ce dimanche cauchemardesque, Ferrari "peut dire adieu à son rêve de titre", estime le Corriere dello Sport, évoquant lui aussi d'un "désastre". De son côté, Tuttosport compare les mauvaix choix de Ferrari à un entraîneur "qui raterait la composition de son équipe". Avant d'appeler au sauvetage du soldat Leclerc. "Charles était en tête, avant qu'une stratégie desastreuse lui empêche de se battre avec Verstappen. Le Mondial est virtuellement terminé (...) Elkann (président de Ferrari, ndlr), sauve Leclerc".

Les quotidiens généraliste se sont également emparés du sujet. Pour le Corriere della Sera, il est temps que Mattia Binotto fasse des choix forts pour changer une partie de ses troupes. "C'est nécessaire pour grandir et gagner plus avec une équipe qui, dans le moment où elle recommence à sourire, trouve le moyen de se perdre dans les détails et tribuche sur elle-même", peut-on lire. "Ferrari a mis un but contre son camp", estime la Repubblica, parlant d'une nouvelle course "gâchée par les erreurs".

"Au retour des vacances, la Scuderia devra sûrement changer de moteur. Autant dire qu'elles ne seront pas de tout repos", ajoute le quotidien. Oui, on conseille vivement à Binotto de ne pas lire la presse de son pays ce lundi.

