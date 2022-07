Le Hungaroring n'est vraiment pas le jardin de Ferrari. La Scuderia y a gagné sept fois depuis la création du Grand Prix de Hongrie, en 1986. Et seulement deux fois depuis 2005, en 2015 et 2017, ce qui n'est pas si loin de nous. Mais ce week-end, la galère de Mercedes, l'ADN de la F1 75, capable de s'extraire mieux que ses rivales des virages lents, l'absence de grande ligne droite où la Red Bull excelle habituellement... constituent autant d'opportunités astrologiques. Un alignement des planètes, en d'autres termes, qui ne demande qu'à se transformer en son de cloche à Maranello.

Vendredi, les Rouges ont fait le travail, et bien, Carlos Sainz lors de la première session d'essais libres, et Charles Leclerc lors de la seconde. De 0"130 en libres 1, l'avance de la meilleure "rossa" sur la Red Bull de Max Verstappen a bondi à 0"283 en libres 2. Et des deux côtés, on s'accorde sur un fait : la machine italienne tient l'Autrichienne en respect. Avec pragmatisme, comme l'a rapporté Charles Leclerc.

La F1 75 d'emblée à l'aise

"Avec les conditions météo variables de ce week-end, notre principale attention s'est portée sur les réglages, a confirmé le pilote de la Principauté. Nous avons aussi fait des simulations de course, étant donné que nous n'aurons peut-être pas l'opportunité d'enregistrer des données représentatives lors des essais libres 3 samedi. Bien que la piste est réputée très évolutive ici, elle l'a été moins que prévu. Samedi, la clé sera de mettre les pneus dans la fenêtre de fonctionnement. Si nous y parvenons, nous garderons notre avantage."

Il a par ailleurs fait une mise au point sur son problème de boîte de vitesses, rencontré à 20 minutes de la fin des essais libres 2. "Non, ce n'est rien. J'ai lu qu'on avait eu un souci, mais non ce n'était rien."

De son côté, Carlos Sainz a qualifié la journée "d'intéressante". "La voiture a paru bien dès la sortie du garage en essais libres 1 et nous avons pu aligner de très bons tours, a ensuite détaillé l'Espagnol. Lors des essais libres 2, nous avons procédé à des changements de set-up pour voir dans quelle direction avancer pour samedi et dimanche. Et j'ai un peu perdu le feeling, mais nous sommes bien en termes d'équilibre et de rythme."

Pérez loin du compte

Vu de chez Red Bull, on a raconté la même histoire, en creux évidemment, puisque Max Verstappen a déclaré : "Comme prévu, ce fut un peu difficile ici. Je pense que les Ferrari seront devant nous ce week-end et qu'il sera difficile de les battre. La météo va avoir un impact sur nous samedi. Sur le sec, on galère peut-être, mais ça peut être une autre histoire sous la pluie."

En retrait comme au Castellet, en régression même d'une séance à l'autre (de 0"872 à 0"952 du plus rapide), Sergio Pérez espère avoir mis le doigt sur ses problèmes. "Nous avons essayé différentes choses pour nous sentir à l'aise avec la voiture et je pense que nous avons une idée claire et une bonne compréhension de ce qu'il se passe", a-t-il dit.

La dernière victoire de Red Bull sur le ring hongrois remonte à 2014 avec Daniel Ricciardo, et l'équipe de Christian Horner n'y a même gagné qu'une seule autre fois, en 2010 avec Mark Webber. Le règlement technique 2022 a changé la donne mais le Taureau rouge semble encore mal parti.

