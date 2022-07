Le décor est déjà presque planté. Il n'a manqué que la RB18 de Sergio Pérez pour compléter le trio des Ferrari n°55 et 16 et la Red Bull n°1 en haut de la feuille des temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Hongrie, vendredi. Autour d'un Hungaroring baigné de chaleur (32°C dans l'air, 50°C sur la piste) comme au Castellet la semaine passée, les deux écuries qui dominent cette saison 2022 sont déjà aux belles places.

Libéré du poids des pénalités moteur qui l'avaient empêché de défendre ses chances au Grand Prix de France, Carlos Sainz a démarré fort cette dernière épreuve avant le break estival. Avec les gommes rouges les plus performantes de Pirelli, l'Espagnol a bouclé un tour en 1'18"750, en reléguant Max Verstappen (Red Bull) à 0"130 et son coéquipier, Charles Leclerc, à 0"289.

Avec des moyennes de 25 tours couverts, les pilotes se sont efforcés d'enregistrer le plus d'informations possibles lors de cette session, en raison de la météo pluvieuse qui devrait les priver de roulages pertinents samedi, avant un retour à la normale dimanche.

Les Alpine dans le top 10

Lando Norris (McLaren) quatrième à 0"549, George Russell a incarné les espoirs limités de Mercedes sur ce tourniquet peu adapté aux qualités dynamiques de la W13. Cinquième à 0"856, le jeune anglais s'est plaint de talonnage ("bottoming") au n°1 à mi-séance, d'un bruit de turbo bizarre, a souffert d'un gros blocage de ses roues arrière et d'une surchauffe de ses étriers de frein avant et de son unité de puissance vers la fin de l'heure de tests. Son coéquipier Lewis Hamilton, qui reste sur quatre podiums, a signé le sixième temps à 0"960, juste derrière Sergio Pérez (Red Bull).

Une nouvelle fois trop loin de son coéquipier pour rassurer son avenir chez McLaren, Daniel Ricciardo a réalisé le huitième temps, devant ses rivaux directe de Woking, les Alpine de Esteban Ocon, vainqueur en 2021, et Fernando Alonso, 41 ans ce jour. Futur retraité à court de motivation de son propre aveu, Sebastian Vettel (Aston Martin) a réussi le onzième temps devant son coéquipier Lance Stroll et les AlphaTauri de Pierre Gasly et Yuki Tsunoda.

Comme au Castellet, Robert Kubica, 37 ans, était aux commandes de l'Alfa Romeo de Valtteri Bottas. Pour le 19e temps.

