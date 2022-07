Charles Leclerc (Ferrari) a tourné la page de sa coûteuse erreur du Grand Prix de France, qui lui a valu de nombreux messages de soutien dans le paddock - y compris de la part de son rival Max Verstappen - et le contrainte aurait de toute façon étonnant. Vendredi, le Monégasque, désormais rejeté à 63 points du n°1 mondial néerlandais, a pris la main au Hungaroring en réalisant le chrono de référence des essais libres 2 du Grand Prix de Hongrie.

En 1'18"445, en pneus "tendre", le pilote de la F1 75 n°16 a même creusé un écart non négligeable avec ses poursuivants les plus proches puisqu'il a laissé Lando Norris (McLaren), deuxième, à 0"217, son coéquipier Carlos Sainz à 0"231 et son rival pour le titre de Red Bull à 0"283.

Pourtant, tout n'a pas été simple pour le pilote de la Principauté. A la 42e des 60 minutes de tests, il s'est plaint de sa transmission. "En 4e vitesse, le couple est très bas", a-t-il rapporté. "Y a-t-il un problème ?", a-t-il demandé, de retour au stand, visiblement inquiet. "On vérifie", s'est contenté de lui répondre son ingénieur de course, Xavier Marcos Padros. Il a ensuite repris la piste, sans constater de gêne.

Lors de son tour en 1'18"445, "Charlot" a aussi montré tout le travail qu'il restait à faire dans le garage rouge. Crédité du meilleur partiel dans le secteur du milieu, il a manqué singulièrement d'adhérence dans le dernier secteur. Malheureusement, il ne pourra pas corriger cela samedi. A croire les prévisionnistes, la météo sera pluvieuse.

