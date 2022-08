Formule 1

LES FOUS DU VOLANT - "Le patron est de retour" : Hamilton redonne le sourire à Mercedes

LES FOUS DU VOLANT - Avec une pôle position et ses deux pilotes sur le podium, Mercedes a vécu en Hongrie son plus beau GP depuis le début de saison. Et si les Flèches d'Argent sont en train de passer de la grisaille à la griserie, c'est aussi parce que Lewis Hamilton retrouve le niveau qui est le sien. Jusqu'où peut aller Mercedes ? Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta tentent d'y répondre.

00:05:12, il y a 2 heures