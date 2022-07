Alors que deux équipes seulement ont remporté les 12 premières courses de 2022, peut-on vraiment dire que la F1 est plus équilibrée ?

Frédéric Vasseur : Ce n'est pas une illusion d'optique et c'est mathématique, si on regarde les différences en qualifications ou dans les rythmes de course. Il y a un vrai resserrement de la grille et c'est aussi une évidence quand on regarde le plus grand nombre de points marqués par les trois dernières équipes, par rapport aux saisons précédentes. Certaines sont parfois en Q3, ou même sur la 3e ligne de la grille, comme Haas, et Mercedes n'est plus à l'abri d'être éliminé en Q2.

Comment l'expliquez-vous ?

F.V. : Les raisons sont d'abord le plafonnement budgétaire, qui fait que les grosses équipes ont des enveloppes beaucoup moins importantes, alors que nous on est toujours en dessous du plafonnement budgétaire. L'autre facteur, c'est l'allocation du temps en soufflerie, qui est inversement proportionnelle au classement de l'équipe (la saison précédente). Ça fait vraiment une différence, d'autant que les deux grosses équipes (Mercedes et Red Bull) ont continué à développer leur voiture 2021 pendant que les autres (dont Ferrari) étaient déjà sur la monoplace de 2022. Cela a aussi participé au resserrement de la grille.

Ce plafonnement des budgets est-il venu de la pandémie de coronavirus ?

F.V. : Il y a eu une prise de conscience début 2020, quand on est revenus de Melbourne (après l'annulation du Grand Prix d'Australie). Il n'y avait plus aucun sport qui existait et on a pris conscience qu'on était en danger, avec trois ou quatre équipes à risque. On galérait aussi pour trouver des circuits et ça a amené tout le monde à se solidariser.

Deux ans plus tard, la F1 est relancée. Comment l'expliquez-vous et quelles sont les conséquences pour vous ?

F.V. : C'est dû à Netflix (ndlr : diffuseur de la série documentaire "Drive to survive") en partie, pour les jeunes, au fait que Mercedes n'ait pas gagné l'année dernière, au fait qu'on a arrêté d'être honteux sur notre communication, alors que nos voitures hybrides sont plus efficientes que des Formules électriques. On a plus de visibilité, parce que la F1 surfe sur une vague de succès, et il n'y a pas un circuit où on peut acheter une place de Paddock Club jusqu'à la fin de l'année. On a signé 27 nouveaux sponsors cette année, c'est énorme.

Vous avez récupéré cette saison Valtteri Bottas, aussi décontracté que performant...

F.V. : Valtteri avait énormément de pression chez Mercedes, ça ne l'a pas toujours aidé, et il a trouvé un autre environnement ici. On se connaît depuis 15 ou 20 ans, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. Il assume un rôle de leader et ça lui fait du bien. Avec Zhou (le pilote chinois qui débute en F1), ils s'entendent super bien et ça donne des résultats très positifs en termes de performance.

La demande d'aménagement du règlement technique cet été, par Mercedes, est-elle un sujet de tension ?

F.V. : Le côté magique de la F1, c'est que n'importe quel sujet devient très vite un sujet de tension. Ce n'est pas à la FIA d'interférer dans le développement des voitures et c'est aux équipes de trouver des solutions pour éviter que le fond plat touche la piste. Car le vrai problème pour le mal au dos des pilotes, c'est plus le bottoming (le fond de la voiture touche le sol) que le bouncing (les rebonds verticaux ou marsouinage).

