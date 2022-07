Les moteurs cassés chez Ferrari ont entraîné de lourdes pénalités en places de grille cette année pour Charles Leclerc (au Grand Prix du Canada) et Carlos Sainz (au Grand Prix de France), suite à des dépassements de quotas de V6, turbo, et récupérateurs d'énergie MGU-H et MGU-K. Le Monégasque et l'Espagnol roulent ce week-end au Hungaroring avec leurs quatrièmes ensembles d'éléments et ils devront passer un cinquième pack d'ici la fin de saison, ce qui entraînera de nouvelles pénalités.

Néanmoins, les pilotes de la Scuderia ne devraient pas être les seuls punis par le législateur car Red Bull a admis avant les essais du Grand Prix de Hongrie, vendredi, se préparer à des changements de pièces engageant des sanctions règlementaires pour Max Verstappen et Sergio Pérez à termes.

Au Hungaroring, 13e des 22 manches du championnat du monde 2022, le Néerlandais et le Mexicain roulent avec leurs deuxièmes packs - V6, turbo, MGU-H et MGU-K -, montés à Bakou, sur les trois maxi autorisés pour la saison. Le champion du monde est aussi dans les limites concernant la batterie et la centrale électronique (1 sur les 2 maxi) alors que "Checo" roule avec sa 2e centrale électronique.

Spa ou Monza

Avec dix manches encore à courir, Red Bull jugeait peut-être qu'il serait difficile, sinon sans risques, de boucler la saison avec un troisième ensemble de pièces. Mais les 63 points d'avance que possède désormais Max Verstappen, leader du championnat du monde, sur Charles Leclerc (Ferrari), sans parler des 82 unités de plus que compte l'écurie sur Ferrari chez les constructeurs, ont semble-t-il fini de persuader les décideurs de Milton Keynes que la prudence commande d'utiliser des propulseur n°4 sur ses RB18 n°1 et 11.

"Ça va aussi nous arriver et nous devrons juste choisir une piste où on double relativement facilement, a déclaré Helmut Marko, le conseiller de RBR, à Motorsport-Total. De toute evidence, Spa-Francorchamps et Monza répondent à ce profil. "Si on regarde les pistes à venir, on aura certainement choisir une piste."

Pour rappel, le premier changement hors limite de chaque élément entraîne une pénalité de 10 places sur la grille de depart, et une pénalité de 5 places pour tous les remplacement suivants. L'an dernier, la saison comptaient également 22 courses et seuls les pilotes Alfa Romeo et Haas, clients des moteurs Ferrari, avaient respecté les quotas en vigueur.

